MIMORIADNY ONLINE Šojgu varoval Západ pred eskaláciou, ktorá by viedla k stretu jadrových mocností

Sergej Šojgu (Zdroj: TASR/AP Photo/Pavel Golovkin)

PEKING - Ruský minister obrany Sergej Šojgu dnes na vojenskom fóre v Číne varoval Západ pred eskaláciou konfliktu s Ruskom, ktorá by mohla viesť k priamemu vojenskému stretu jadrových mocností. Napísala to agentúra TASS. Agentúra Reuters dala varovanie do súvislosti s podporou Západu Ukrajine, ktorú Rusko vlani vo februári napadlo.