Nastal deň D? Podľa Lukašenka už niet kam uhnúť, máme tu jednoznačný PAT a Ukrajina s Ruskom musia rokovať!

Lukašenko sa domnieva, že Rusko a ani Ukrajina už nemajú na fronte kam postúpiť. (Zdroj: SITA/Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, Nikolay Petrov/BelTA Pool Photo via AP)

MINSK - Rusko a Ukrajina sa na frontovej línii ocitli v patovej situácii a obe strany musia začať rokovať o ukončení konfliktu. Vo viedeorozhovore zverejnenom cez víkend na webovej stránke štátnej tlačovej agentúry BelTA to povedal bieloruský prezident Alexandr Lukašenko. Informovala o tom agentúra Reuters.

"Na oboch stranách je dosť problémov a vo všeobecnosti je situácia teraz naozaj patová: Nikto nemôže nič urobiť a podstatne posilniť alebo posunúť svoju pozíciu," povedal Lukašenko, ktorý je spojencom ruského prezidenta Vladimira Putina a z územia svojej krajiny umožnil časti ruských síl vo februári 2022 vpadnúť na Ukrajinu.Požiadavky Kyjeva, aby sa Rusko stiahlo z okupovaných území, je potrebné vyriešiť pri rokovacom stole, „aby nikto nezomieral“.

VIDEO

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 612 (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Hlavné je dať príkaz na zastavenie bojov

"Musíme si sadnúť za rokovací stôl a dohodnúť sa," vyhlásil Lukašenko. „Ako som už raz povedal: Netreba si klásť žiadne podmienky. Hlavné je dať príkaz na zastavenie bojov,“ dodal. Na rozsiahlej frontovej línii na východe Ukrajiny nastali napriek ofenzíve Kyjeva za posledný rok len malé zmeny, konštatuje Reuters. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu vo vystúpení na rokovaní poradcov pre národnú bezpečnosť z vyše 60 krajín konanom na Malte zopakoval, že jeho desaťbodový mierový plán, ktorý zahŕňa obnovenie územnej celistvosti Ukrajiny, je jediný spôsob, ako ukončiť vojnu.