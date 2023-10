Podľa Pavla je demokracia zraniteľná a nemožno ju brať ako samozrejmosť

Petr Pavel (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

PRAHA - Skúsenosti s dezinformáciami a hybridnou vojnou podľa českého prezidenta Petra Pavla ukazujú, že demokracia je zraniteľná a nemožno ju brať ako samozrejmosť. Potrebná je podľa neho väčšia angažovanosť občanov. Vyhlásil to na úvod 27. ročníka konferencie Forum 2000, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Debatu založenú na faktoch podľa neho neustále narúšajú naratívy založené na dezinformáciách či podnecovaní k nenávisti. To podľa českého prezidenta narúša súdržnosť spoločnosti založenej na vzájomnom rešpekte a dôvere v právny štát. Z dlhodobého hľadiska to tiež podkopáva bezpečnosť a prosperitu, dodal Pavel. "Humanita, dialóg a spolupráca sú to, čo nás robí silnejšími. Naše hodnoty sú tie, za ktoré práve bojuje Ukrajina," podotkol.

Podľa Pavla je potrebné zlepšiť angažovanosť občanov, obnoviť ich dôveru a investovať do vzdelania. Za dôležité označil aj posilnenie odolnosti demokracie. Sloboda prejavu ide podľa jeho slov ruka v ruke so zodpovednosťou. "Tým, že budeme chrániť demokraciu, prejavíme našu spoločnú zodpovednosť," dodal. Druhou hlavnou rečníčkou konferencie bola moldavská prezidentka Maia Sanduová. V roku 2019 na nej vystúpila ako premiérka. V prejave zdôraznila, že štáty strednej Európy môžu Moldavsku najlepšie porozumieť, lebo v minulosti zažili okupáciu Sovietskym zväzom. "Verím, že nás neopustíte, lebo takto ste kedysi boli opustení aj vy," povedala Sanduová a poďakovala sa za podporu pri snahe jej krajiny vstúpiť do EÚ.

Cieľom Moldavska je podľa jej slov nájsť bezpečný prístav v civilizovanej zjednotenej Európe. "Chceme byť schopní rozhodovať o vlastnom osude. Aby rozhodovanie vychádzalo od nás a nebolo nám vnucované zvonka," vysvetlila prezidentka. Hlavnou témou desiatok diskusií bude podľa organizátorov hľadanie spôsobov, akými môžu demokracie čeliť globálnemu rastu autoritárstva. Na okraj konferencie sa v spolupráci s českým ministerstvom zahraničných vecí uskutoční aj druhý ročník Fóra pre Ukrajinu. Bude sa zaoberať povojnovou budúcnosťou Ukrajiny v európskom a svetovom demokratickom spoločenstve.

Nadáciu Forum 2000 založil v roku 1996 vtedajší český prezident Václav Havel, japonský filantrop Yohei Sasakawa a nositeľ Nobelovej ceny za mier Elie Wiesel. Cieľom nadácie je napĺňať odkaz Havla prostredníctvom podpory demokratických hodnôt a rešpektu k ľudským právam, rozvoja občianskej spoločnosti a posilňovania náboženskej, kultúrnej a etickej tolerancie.