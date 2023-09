Obrovský trapas v televízii: VIDEO Moderátorka správ dostala záchvat smiechu a nevedela sa zastaviť

Moderátorka si utierala slzy od smiechu. (Zdroj: Screenshot: ARD tagesschau)

BERLÍN - Priame prenosy v televízii majú niekedy svoje úskalia. To musela zažiť aj moderátorka nemeckej spravodajskej relácie „tagesschau“ Susanne Daubnerová. V polovici správ dostala záchvat smiechu – až po štyroch pokusoch sa jej opäť podarilo pokračovať.

Sotva existuje zábavnejší spôsob, ako začať deň. Daubnerová v skutočnosti chcela čítať správu o „chemickom summite“ v úrade spolkového kancelára. Moderátorku však úplne rozrušila úplná banalita.

archívne video

Jej kolega, moderátor magazínu Morgenmagazin Sven Lorig, krátko predtým v príspevku k Svetovému poháru v ragby vo Francúzsku vysvetlil, že nepozná pravidlá tohto športu a že o tomto športe aj tak nikto nemá ani potuchy: vygooglil si pravidlá „Musíme sa na to viac pozrieť,“ povedal. Kolegyňa Anna Plankenová ho upozornila, že teraz má na to „asi 3,40 minúty“.

Moderátorka sa snažila zostať vážna, no nešlo jej to

Zatiaľ čo dialóg zrejme vyvolal u mnohých divákov úsmev, títo dvaja Daubnerej zjavne trafili na vtipnú strunu. Keď na ňu moderátori Morgenmagazin prepli v spravodajskom štúdiu, Daubnerová sa už od srdca smiala – a v nasledujúcich minútach sa už len ťažko spamätávala.

Napriek tomu, že sa niekoľkokrát ospravedlnila, nedokázala zostať vážna. "To ma fakt mrzí... Už sa to nedá," zasmiala sa, utrela si slzu z oka a povzdychla si: "Ach, človeče!"

Wenn Du morgens noch nicht ganz wach bist und alles lustig findest! Im ARD-Morgenmagazin wollte Susanne Daubner eigentlich die tagesschau-Nachrichten zum „Chemiegipfel“ im Kanzleramt verlesen. Eigentlich – denn was Sven Lorig dann sagte, löste einen Lachflash bei ihr aus ... pic.twitter.com/q9LYLoQLvo — tagesschau (@tagesschau) September 27, 2023

"Tak, ale teraz"

Potom to vyzeralo, akoby sa konečne chytila: „Tak, teraz.“ Zhlboka sa nadýchla, utrela si slzu a začala odznova: „Dnes sa kancelár Scholz stretáva v úrade s predstaviteľmi nemeckého chemického priemyslu, aby prediskutoval budúcnosť priemyslu.“ Pauza. A ďalší smiech. Daubnerová odvážne pokračovala: „Nie, zvládnem to... musím to tam dostať...“

“To sme vôbec nechceli”

Nakoniec sa chytila ​​– a pokračovala v predstavovaní svojim obvyklým profesionálnym spôsobom. Zvyšok spravodajského bloku bol rutinný. Lorigovi bolo viditeľne nepríjemné, že svojho kolegu tak rozrušil. „Je mi to ľúto. Kľaknem si na kolená,“ povedal po vysielaní „Tagesschau“ a ešte dodal: „To sme vôbec nechceli.“

Nebol to prvý záchvat smiechu

Toto nebol moderátorkin prvý záchvat smiechu. Ešte v apríli 2012 sa nahlas zasmiala, keď sa náhodne prehral druhý soundtrack cez jej vlastné moderovanie. V čase, keď Daubnerová hovorila o pridelení vysielacích práv pre bundesligu, v pozadí hrala relácia od konkurenčnej stanice Sat.1.

"Myslím, že sú tu technické problémy," povedala Daubnerová a potom vybuchla do smiechu. Vtedajší kolegovia v štúdiu si zrejme chceli pozrieť zápas Ligy majstrov medzi Bayernom Mníchov a Realom Madrid.