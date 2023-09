Totálne nevychovaný pes amerického prezidenta: Zaútočil na agentku a pohrýzol ju! Nebolo to po prvýkrát

Joe Biden so svojím psom Commanderom (Zdroj: profimedia.sk)

Hovorkyňa prvej dámy Jill Bidenovej v utorkovom vyhlásení zopakovala vyjadrenie svojich kolegov, že "Biely dom môže byť pre rodinných miláčikov stresujúcim prostredím", a dodala, že Bidenovci sa Commanderovi snažia pomôcť, aby život v areáli prezidentského sídla lepšie zvládal. "Prezident a prvá dáma sú nesmierne vďační členom Tajnej služby a zamestnancom Bieleho domu za všetko, čo robia pre ich bezpečnosť, pre bezpečnosť ich rodiny i celej krajiny," dodala.

Commanderovo problémové správanie sa dostalo do širšieho povedomia verejnosti v júli, kedy konzervatívna organizácia Judicial Watch zverejnila bezmála 200 strán dlhý záznam dokladajúci desať rôzne závažných prípadov pohryznutí, ktoré sa odohrali od januára do októbra minulého roka. Pri jednom z nahlásených incidentov v minulom roku bol podľa dokumentov príslušník Tajnej služby prevezený do nemocnice po tom, čo ho Commander pohrýzol do paže a stehna.

Bidenovci riešili podobný problém aj so starším psom Majorom, ktorý tiež niekoľkokrát pohrýzol zamestnancov prezidentského úradu. Psa nakoniec prezidentský pár poslal k rodinným priateľom. Ďalší pes amerického prezidenta, Champ, uhynul v júni 2021 v 13 rokoch. Commander bol darčekom od Bidenovho brata Jamesa a jeho ženy a do Bieleho domu prišiel ako šteňa v decembri 2021. Okrem psa má prezidentský pár aj mačku Willow.