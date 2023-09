Wlachovský vystúpil na podujatí k ohrozeniu nezávislosti Bieloruska v New Yorku

Minister zahraničných vecí Miroslav Wlachovský podpísal dohodu v rámci Dohovoru Organizácie Spojených národov (OSN) o morskom práve o ochrane a udržateľnom využívaní morskej biodiverzity v oblastiach mimo vnútroštátnej právomoci. (Zdroj: SITA/MZVaEZ SR)

NEW YORK - Obdivujem odvahu a neúnavnú angažovanosť všetkých, ktorí bojujú za slobodné, demokratické, nezávislé a bezpečné Bielorusko. Uviedol to vo štvrtok minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Wlachovský, ktorý vystúpil v New Yorku s prejavom na podujatí o ohrození nezávislosti Bieloruska a medzinárodnej odpovedi. Informoval komunikačný odbor rezortu diplomacie.