Uväznený Girkin ohlásil kandidatúru na prezidenta: Vladimir Putin je podľa neho príliš láskavý

Ruský prezident Vladimir Putin a plukovník Igor Girkin. (Zdroj: SITA/AP/Alexei Nikolsky/Sputnik/Kremlin, FAcebook/Игорь Гиркин)

MOSKVA - Uväznený bývalý ruský separatistický veliteľ na Ukrajine Igor Girkin vo štvrtok oznámil, že chce kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách v Rusku. Kritizoval aj súčasného ruského prezidenta Vladimira Putina za to, že je "príliš láskavý". Správa bola prevzatá agentúry AFP.

"Považujem sa za kompetentnejšieho vo vojenských záležitostiach v porovnaní so súčasným prezidentom (Putinom) a určite kompetentnejšieho oproti ministrovi obrany (Sergejovi Šojguovi)," napísal Girkin v aplikácii Telegram, kde ho sleduje približne 700.000 ľudí. V príspevku ohlásil aj kandidatúru v prezidentských voľbách, ktoré sú v Rusku naplánované na budúcoročný marec. Jeho rozhodnutie prichádza dva dni po tom, čo mu ruský súd potvrdil väzbu.

Na rozdiel od súčasného ruského prezidenta Girkin povedal, že "nebude musieť ustupovať želaniam svojich priateľov na úkor ruskej ekonomiky", čim narážal na nespočetné množstvo korupčných káuz. Putin bol podľa Girkina "vodený za nos nielen jeho rešpektovanými západnými a ukrajinskými partnermi, ale aj šéfmi ruských bezpečnostných zložiek, spravodajských služieb a vojensko-priemyselného komplexu."

Nacionalistický bloger Girkin (52), známy aj ako Igor Strelkov, bol v júli uväznený pre obvinenia z extrémizmu. V minulosti kritizoval vojenskú stratégie Kremľa na Ukrajine, aj ruského prezidenta Putina. V prípade dokázania viny mu hrozí až päťročné väzenie. V roku 2022 bol Girkin jedným z troch mužov, ktorých v Holandsku odsúdili na doživotie za zostrelenie letu MH17 spoločnosti Malaysia Airlines nad Ukrajinou v roku 2014.

V Rusku už zakročili proti tisíckam ľudí, ktorí demonštrovali proti rozhodnutiu Kremľa spustiť inváziu na Ukrajine. Tamojšie orgány už však zasahujú aj proti nacionalistom nahnevaným stratégiou ruskej armády. V Rusku je tiež zakázaná kritiku invázie na Ukrajinu. Girkin skončil vo väzbe po sérii kritických vyjadrení voči ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. V roku 2014 bol kľúčovým lídrom proruských síl, keď na východe Ukrajiny vypukli boje medzi separatistami a ukrajinskými jednotkami.