Putin žije v sústavnom strachu o svoj život: Už nedôveruje ani vlastným ochrankárom, takto im sťažuje prácu

MOSKVA - Ruská bezpečnostná služba má jednu ústrednú úlohu: zaručiť Putinovu bezpečnosť. Podľa najnovšej správy je to však pre ochrankárov sťažené, pretože ani oni nemajú plnú dôveru šéfa Kremľa. Hovorí sa v nej o nepresných údajoch o jeho polohe.

Podľa mediálnej správy zachádzajú obavy ruského prezidenta Vladimira Putina o svoju osobnú bezpečnosť tak ďaleko, že neverí ani vlastným bezpečnostným pracovníkom. Povedal to bývalý zamestnanec ruskej bezpečnostnej služby (FSO) v rozhovore pre nezávislú ruskú televíziu Dožď. Bývalý dôstojník FSO Vitalij Brižatyj, ktorý medzičasom emigroval do Ekvádoru so svojou rodinou, hovorí, že Putinovi bodyguardi často nie sú informovaní o jeho presnom pobyte.

Ako príklad tohto prístupu uvádza Brižatyj návštevu okupovaného Krymského polostrova. Putinov prílet ohlásili súčasne na dvoch letiskách: Sevastopol a Simferopol, ktoré sú od seba vzdialené viac ako 100 kilometrov. Existovala však aj možnosť, že sa vodca Kremľa v krátkom čase rozhodne použiť úplne iný dopravný prostriedok vrátane námornej dopravy. "To ukazuje, ako veľmi sa Putin bojí o svoj život," povedal Brižatyj.

Bezpečnostný personál by tiež môže dostať správu, že Putin momentálne odpočíva vo svojom sídle. Kým tam nabehne celý personál, aby budovu zabezpečil, Putin by už môže byť na úplne inom mieste.

Podľa správy sa bývalý dôstojník FSO pôvodne s manželkou presťahoval z Kamčatky na okupovaný Krym. Tam sa stal súčasťou špeciálnej jednotky Národnej gardy. Neskôr nakoniec prevzal úlohu trénera psov v rámci FSO. Jeho úlohou bolo strážiť krymské domy Putina, podpredsedu ruskej bezpečnostnej rady a bývalého prezidenta Dmitrija Medvedeva a šéfa FSB Alexandra Bortnikova.

Podľa Brižatyja si mnohí jeho kolegovia z FSO mysleli, že útok na Ukrajinu vytvorí veľa nových pracovných príležitostí, no bol rozčarovaný. Hrozilo mu aj nasadenie na front. Cez zahraničný pas napokon dostal povolenie na pobyt v Ekvádore.