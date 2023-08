Cesty zaplavila nová dopravná značka: Ľudia sa pousmiali nad jej tvarom! Za jej porušenia hrozia mastné pokuty

Pozor, práca na ceste! (Zdroj: abendblatt.de)

PARÍŽ/BRATISLAVA – Svetlo sveta uzrela nová dopravná značka. Prišli s ňou Francúzi a vymedzuje špeciálny jazdný pruh určený len pre určité vybrané vozidlá. Ak sa plánujete do krajiny galského kohúta vybrať, majte sa pred ňou na pozore. Ak nové nariadenie porušíte, hrozí vám mastná pokuta.

Video: Správne obchádzanie cyklistu na ceste

Správne obchádzanie cyklistu na ceste (Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky)

Značka je zatiaľ zavedená len v rámci niektorých francúzskych ciest a jej povinnosť nie je daná európskym zákonom, z čoho vyplýva, že nie je vôbec isté, či presiahne hranice „rodného“ Francúzska a uvidíme ju aj v iných krajinách. Možné to však je. Značku tvorí biely kosoštvorec na bielom podklade, čo mnohých ľudí pobavilo.

(Zdroj: Facebook/HAKA-Hľadá sa auto krádeže automobilov)

Ako však poukázala facebooková stránka zameraná na motorizmus, HAKA-Hľadá sa auto krádeže automobilov, tento tvar Francúzi zvolili pre označenie špeciálneho jazdného pruhu dostupného len pre vybrané vozidlá. V prípade, že vodič do tohto pruhu vstúpi s neautorizovaným vozidlom, hrozí mu pokuta až do výšky 135 eur. Porušovanie budú kontrolovať policajné hliadky, ale aj radarové zariadenia. Prvé kamery už boli umiestnené v mestách Lyon a Grenoble.

„Špeciálny jazdný pruh, ktorý pripomína buspruhy, je určený pre vozidlá s najmenej dvoma cestujúcimi. To ale nie je jediná podmienka. Za jej dodržania môžu do pruhu vstúpiť iba vozidlá s nálepkou s nulovými emisiami, čiže napríklad elektromobily, taxíky a vozidlá MHD. Taxíky majú povolený vstup aj v prípade, že v danom okamihu neprepravujú zákazníkov,“ vysvetlili.

(Zdroj: pixabay.com)

S pruhom sa podľa nich možno stretnúť najmä po ľavej strane na rýchlych cestách. Upozornili tiež, že v niektorých prípadoch je platný len v určitom časovom období, čo zväčša signalizuje osvetlenie dopravnej značky, prípadne tabuľa s presnými časmi.

Štát chce zavedením novej značky motivovať ľudí k tomu, aby čo najviac cestovali v skupinách. „Tým sa totiž zníži počet vozidiel na cestách, čo môže znížiť nielen nehodovosť, ale aj negatívny vplyv premávky na životné prostredie. Preto je pruh určený pre zmienené typy vozidiel s podmienkou minimálneho počtu cestujúcich,“ vysvetlili.

Upozornili tiež, že so špecializovanými pruhmi sa môžeme stretávať aj na Slovensku, predovšetkým vo väčších mestách, kde sú vyhradené napríklad pre vozidlá MHD alebo cyklistov. Poukázali tiež na to, že v minulosti sa spomínala aj možnosť využívania týchto pruhov elektromobilmi, no doposiaľ sa tak nestalo.