Z FOTO českých turistov v Chorvátsku idú ľudia do kolien: Predstavujeme tohtoročných víťazov... to je gól!

V skupine na Facebooku s názvom Prometne zgode i nezgode sa objavila fotografia terénneho auta s českou poznávacou značkou. Je zaparkované na pláži v Grebaštici pri Šibeniku. To, čo ľudí pobavilo, bola jeho premena na improvizovaný stan. "Predstavujeme tohtoročných víťazov. Sú to českí turisti, ktorých parkovanie nie je v kompetencii dopravnej polície, ale kapitána prístavu... a možno pomôže príliv," píše sa v príspevku.

Predstavljamo ovogodišnje pobjednike 👏 To su češki turisti za čije parkiranje nije nadležno prometno redarstvo već lučka kapetanija... a možda pomogne i plima ;) Grebaštica kod Šibenika Posted by Prometne zgode i nezgode on Thursday, August 10, 2023

Na zábere vidno skupinu dovolenkárov, ktorí sa evidentne prišli schladiť k vode. Auto na kamenistom brehu však zaparkovali príliš blízko k moru. Stačila by poriadna vlna a pravdepodobne by skončilo vo vode. Ako sa ale zdá, Česi si niečím podobným hlavu nelámu.

Príspevok získal množstvo reakcií a komentárov. "Ach, to je skvelé! Má všetko, SUV, nech si to ľudia užijú. Skutočný hedonizmus," uviedol jeden z komentujúcich. "Zdá sa, že u nás je všetko dovolené, kým to nie je zákonom výslovne zakázané," podotkol ďalší.