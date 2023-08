Zábery tragickej nehody na rýchlostnej ceste R1: Nasadené boli všetky záchranné zložky! Vodiča už nedokázali zachrániť

(Zdroj: Facebook/ Polícia SR - Nitriansky kraj)

NITRA – Nedeľné ráno so sebou prinieslo ďalšiu tragickú nehodu na slovenských cestách. Podľa nitrianskej polície mal 66-ročný vodič prejsť do protismeru a vyjsť mimo cestu, následne narazil do pevnej prekážky. Napriek zásahu všetkých záchranných zložiek sa život vodiča nepodarilo zachrániť.