Brusel plánuje zakázať výrobky dennej potreby: Západ o ne už nejaví záujem, alternatívy však ešte hľadajú!

Časť večných chemikálií bude pravdepodobne výrazne obmedzená na trhu od roku 2026/2027. Vyplýva to z vyjadrení, ktoré ČTK poskytla Lenka Mcgachy z Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe. Obmedzením PFAS sa zaoberá Európska únia, aktuálne sa koná verejné konzultačné obdobie, ktoré sa skončí v septembri. „PFAS sú syntetické organické látky, ktoré majú široké využitie v stovkách priemyselných a spotrebiteľských výrobkov. Medzi typické výrobky obsahujúce PFAS patrí vodeodolné oblečenie či nepriľnavé povrchy kuchynského riadu známe ako Gore-Tex alebo Teflon,“povedala McGachy.

Tieto látky obsahujú jednu z najsilnejších chemických väzieb v organickej chémii, väzbu medzi uhlíkom a fluórom. Tá im prepožičiava jedinečné vlastnosti, zároveň je ale príčinou ich hlavného problému. Sú perzistentné, teda je veľmi náročné ich odbúrať. Veľmi ľahko sa pritom šíria v prostredí, môžu prechádzať pôdou a kontaminovať zdroje pitnej vody. Ich odstránenie je podľa vedkyne veľmi náročné a nákladné. Niektoré zložitejšie molekuly PFAS sa podľa vedkyne dokážu rozkladať, ale nakoniec z nich vznikne iná PFAS, ktorá je v životnom prostredí horšie odbúrateľná. Príkladom takýchto látok sú kyseliny perfluóroktánová (PFOA) alebo perfluóroktánsulfónová (PFOS).

„Hladiny PFOS v dažďovej vode v Európe prekračujú normu EÚ pre kvalitu životného prostredia pre povrchové vody. Okrem toho PFOS priamo kontaminovali zdroje pitnej vody vo viacerých európskych krajinách. A tak ako napríklad mikroplasty boli objavené v ľudskom materskom mlieku, a dokonca aj v ľudskej krvi,“uviedla vedkyňa. PFOS a jej soli sú od roku 2009 zahrnuté do Medzinárodného štokholmského dohovoru, ktorého cieľom je vylúčiť ich používanie. Dohoda od roku 2020 upravuje aj celosvetovú elimináciu PFOA. V reakcii na pretrvávajúce škodlivé emisie Dánsko, Nemecko, Holandsko, Nórsko a Švédsko predložili Európskej agentúre pre chemické látky (ECHA) návrh na ich obmedzenie.

V návrhu obmedzenia sa uvádza, že by sa malo čo najviac zamedziť uvoľňovaniu PFAS do životného prostredia. Cieľom návrhu je zníženie emisií PFAS do prostredia o 96 percent za 30 rokov od prijatia. Keďže PFAS sú chemicky veľmi stabilné, je dôležité zohľadniť ich uvoľňovanie vo všetkých fázach životného cyklu, teda pri výrobe, použití a likvidácii. Okrem zákazu sa zvažujú aj časovo obmedzené výnimky, a to v rozmedzí 18 mesiacov až 12 rokov. Táto možnosť sa zdá podľa vedkyne najpravdepodobnejšia. Niektoré látky totiž nemajú náhradu, ide napríklad o membrány oblekov pre pracovníkov v ropnom a plynárenskom priemysle, vďaka ktorým sú obleky odolné proti šíreniu plameňa.