Pijeme ich, konzumujeme ich, dýchame ich: Tovary plné chemikálií kupujeme denne! Západ o ne nemá záujem

Trvalé chemikálie majú označenie PFAS a nachádzajú sa doslova všade okolo nás - napríklad v plastových obedároch, kuchynskom riade, ale aj v papierových obaloch na fastfoody, v kozmetike, stavebnom materiáli či v lyžiarskych voskoch. Ba čo viac, nájdeme ich aj v nábytku či podlahových krytinách a nepremokavom oblečení. Nebezpečné sú najmä z dôvodu, že na naše zdravie pôsobia pomaly a môžu zapríčiniť ochorenia štítnej žľazy, poškodenie obličiek či cukrovku.

Na tento problém upozornil Český rozhlas. Ako uvádzajú, nebezpečné chemikálie sú všade okolo nás počnúc dažďovou vodou a končiac materským mliekom. Dôvod je jednoduchý - PFAS, teda perfluórované a polyfluórované alkylsulfonáty zahŕňajú tisícky látok, ktoré sa postupom času hromadia ako v ľudskom tele, tak aj v prírode a životnom prostredí. Ba čo viac, zrejme sú dôvodom toho, prečo mnohí ľudia po nasťahovaní sa do novostavby trpia rôznymi druhmi alergií. "Novostavba nemusí byť z kvalitných materiálov a ľudia začnú trpieť alergiami alebo podráždením práve v dôsledku toho, že sa do ovzdušia interiéru uvoľňujú chemikálie. Perzistentné látky sa takisto hromadia v prachu, a tak ich mnohí vdychujeme," vysvetlila Karolína Brabcová z českého ekologického združenia Arnika.

Problémom je aj prítomnosť trvalých chemikálií v kozmetike. To, či ten-ktorý produkt má v sebe tieto toxické látky, vie odhaliť aplikácia, ako napríklad Scan4chem, ktorá je už medzi spotrebiteľmi veľmi obľúbená.

Smutná realita

Avšak, podľa Brabcovej je hlavným problémom to, že vedomosť Slovákov a Čechov je oveľa nižšia, ako v iných krajinách Európy. „Bohužiaľ, sme svedkami toho, že tovar, ktorý nebude možné tak ľahko predávať na západe, dovážajú supermarkety napríklad do Českej republiky. Dostávajú sa sem výrobky, ktoré by sa napríklad v Nemecku alebo v Škandinávii už nepredali,“ upozornila. Český rozhlas pritom dodáva, že doteraz sa problém plošne neriešil, no už svitá na lepšie časy. Totižto, Európska agentúra pre chemické látky navrhuje, aby boli trvalé chemikálie plošne zakázané v celej Európe v spotrebiteľskom tovare, kozmetike, kuchynskom riade, potravinových obaloch či textiloch.