Muž sa nakazil neznámou nebezpečnou baktériou po uhryznutí mačkou: Končatiny mu opuchli do obrovských rozmerov

Tenké, dlhé očné zuby, ktoré prenikajú hlboko do tkaniva: Uhryznutie mačkou vyzerá spočiatku neškodne, ale môže mať vážne následky. Muž vo Veľkej Británii to musel zažiť na vlastnej koži. Po tom, čo 48-ročného muža napadla túlavá mačka, musel ísť do nemocnice. Tam lekári urobili ohromujúci objav. Rana pacienta sa infikovala dovtedy neznámym druhom baktérie. Vedci svoj objav zaznamenali v aktuálnom vydaní časopisu „Emerging Infectious Diseases“.

Túlavá mačka niekoľkokrát uhryzla Brita do ruky a paže. To v ňom spústilo silnú imunitnú odpoveď, tvrdí štúdia. Po ôsmich hodinách od uhryznutia mal muž končatiny natoľko opuchnuté, že ho previezli na pohotovosť. Lekári mu vyčistili a obviazali rany, dali mu injekciu proti tetanu a poslali ho domov s receptom na antibiotiká.

Muž sa vrátil do nemocnice len o deň neskôr. Malíček a prostredník na ľavej ruke má medzitým bolestivo opuchnutý a obe predlaktia sú červené a opuchnuté. Pri operácii mu lekári museli odstrániť poškodené tkanivo okolo rán. Intravenózne mu podali aj tri rôzne antibiotiká. Našťastie tentoraz liečba zabrala a muž sa úplne uzdravil.

Objavili sa nové druhy baktérií

Keďže reakcia pacienta na uhryznutie mačkou bola nezvyčajne silná, lekári chceli zistiť, čo to spôsobilo. Aby to urobili, analyzovali vzorky odobraté mužovi a našli organizmus podobný streptokokovi. Streptokoky sú guľovité baktérie. Väčšina druhov streptokokov je neškodná a nachádza sa prirodzene na koži a slizniciach. Niektoré však môžu spustiť aj vážne ochorenia ako meningitída, angína či zápal pľúc.

Keď vedci sekvenovali časť genómu tejto baktérie, nezodpovedala žiadnemu zo známych kmeňov. Zistili, že nová baktéria patrí do rodu baktérií s názvom Globicatella, ktorý sa líši od príbuzných kmeňov. Podľa štúdie to naznačuje, že ide o „nezávislý a dovtedy nepopísaný druh“.

Doteraz boli identifikované dva druhy baktérií Globicatella, pričom je známy len jeden druh, ktorý spôsobuje ochorenie u ľudí. Tieto prípady však vyvolávajú mimoriadne obavy, pretože podľa vedcov sú bežné antibiotiká proti baktériám slabo účinné. Našťastie väčšina antibiotík, ktoré autori štúdie testovali proti tomuto novému druhu v laboratóriu, sa ukázala ako účinná.

Uhryznutie je potrebné ihneď ošetriť

Napriek tomu vedci vydávajú varovanie: Bez ohľadu na to, aké sú mačky prítulné, ich uhryznutie a škrabance treba brať vážne. Zranenia sú nebezpečné nielen pre potenciálne zárodky v ústach alebo na labkách zvierat, ale aj o spôsob prenosu. Mačacie pazúry a zuby môžu vytvoriť malé, ale hlboké bodné rany, ktoré sa potom rýchlo uzavrú a zachytia baktérie pod kožou. Ohrození sú najmä ľudia s oslabenou imunitou a starší ľudia.

„Uhryznutie mačkou je bežným zdrojom zoonotických infekcií,“ sumarizujú autori aktuálnej štúdie. "Naše výsledky podčiarkujú úlohu mačiek ako hostiteľov pre doteraz neobjavené bakteriálne druhy, ktoré majú ľudský patogénny potenciál."

Akékoľvek uhryznutie by sa preto malo liečiť čo najskôr, radia odborníci. V najhoršom prípade by sa museli amputovať prsty, ak by zápal pokročil príliš ďaleko. Ak sa mikróby dostanú do krvi, môže to viesť až k život ohrozujúcej sepse.