Pijete espresso? Skvelé správy! Podľa vedcov môže chrániť pred vážnym ochorením

Aj keď stále nie je jasné, ako presne sa Alzheimerova choroba začína alebo vyvíja, agresívne agregácie bielkoviny zvanej tau v mozgu, ktorá je v normálnych množstvách úplne v poriadku, je hlavnou podozrivou. Tím expertov z Univerzity v talianskej Verone sa vo svojej štúdii sústredil na účinky kávových zlúčenín na zhluky proteínu tau po predchádzajúcom výskume, ktorý spájal kávu a kofeín s ochranou proti kognitívnemu poklesu, píše Science Alert.

Spektroskopia nukleárnej magnetickej rezonancie - technika, pri ktorej magnetické polia môžu kontrolovať a analyzovať látky na atómovej úrovni, sa použila na skúmanie chemického zloženia espressa, opisuje štúdia zverejnená v časopise Journal of Agricultural and Food Chemistry. Kľúčové zložky ako kofeín, trigonelín, genisteín a teobromín boli vybrané pre ďalšie laboratórne experimenty. Molekuly týchto zlúčenín sa inkubovali s tau bielkovinami až štyridsať hodín. Keď sa koncentrácia kofeínu, genisteínu alebo celého extraktu z espressa zvyšovala, fibrily tau (bielkovinové zhluky) sa skracovali a menej pravdepodobne tvorili väčšie skupiny. Experimenty ukázali, že tieto skrátené fibrily boli pre bunky netoxické a nepôsobili ako "semená", z ktorých by mohlo dochádzať k ďalšiemu zhlukovaniu. Ukázalo sa tiež, že kofeín a extrakt z espressa sa viažu na vopred vytvorené tau fibrily, čo naznačuje, že by sa mohli použiť na interakciu s existujúcimi zhlukmi a na prevenciu nových.

Aplikácia zlúčenín kávy priamo na bielkoviny tau ale nie je spôsob, akým to v našom tele bude fungovať. Nápoj sa najskôr spracuje v našom tráviacom systéme, a hoci je známe, že niektoré z týchto zlúčenín prechádzajú hematoencefalickou bariérou, ako napríklad kofeín, mnohé ďalšie zložité chemické interakcie v našom tele nemusia tieto účinky priamo spôsobiť.

Výskumníci pripúšťajú, že ich čaká ešte práce, ale dúfajú, že tieto výsledky môžu viesť k vývoju preventívnej, resp. terapeutickej liečby Alzheimerovej choroby a iných mozgových chorôb, pri ktorých sú ovplyvnené kognitívne schopnosti. Súčasné liečby stále nedokážu zvrátiť alebo zabrániť vzniku Alzheimerovej choroby, hoci vedci neustále napredujú v jej chápaní, či už pomocou liekov, ktoré ju dokážu spomaliť, alebo zmien životného štýlu, ktoré môžu oddialiť príznaky.