Vytúžený oddych sa zmenil na hrôzu! Medzi turistami sa bleskovo rozšírila nákaza: Obľúbenú chatu museli zatvoriť

ŠTOKHOLM - Obľúbená chata na najvyššom švédskom vrchole Kebnekaisa musela byť dočasne uzavretá po tom, ako sa medzi turistami rýchlo rozšírila črevná nákaza. Chata bude kompletne dezinfikovaná a tento týždeň vo štvrtok obnoví prevádzku, informoval spravodajský server denníka The Guardian.

Horská chata STF Kebnekaise, ktorá leží na úpätí masívu Kebnekaisa s výškou 2096 metrov, umiestnila do karantény niekoľko hostí, ktorí sa v posledných dňoch nakazili črevnou chrípkou. Po tom, ako bol rovnaký vírus zistený aj u turistov, ktorí v oblasti táborili, sa chata rozhodla prijať drastickejšie opatrenia.

Presný druh ochorenia zistený nebol

Komplex chaty, ktorý zahŕňa 220 lôžok, reštauráciu a obchod, opustili všetci hostia okrem dvoch, ktorí boli príliš chorí na to, aby mohli v nedeľu odcestovať, a preto zostali aj cez noc. Presný druh ochorenia zatiaľ zistený nebol.

"Nevieme, ako sa to začalo, ale nejakým spôsobom niekto na horskej stanici dostal žalúdočné ochorenie a to sa rozšírilo," povedala denníku The Guardian Maria Perssonová, prevádzková manažérka chaty STF Kebnekaise. "V samotnej chate sme toľko prípadov nemali, ale počuli sme, že oveľa viac ich je medzi ľuďmi, ktorí sa v oblasti túlali. Preto sme sa rozhodli na niekoľko dní chatu uzavrieť, aby sme zabránili ďalšiemu šíreniu, "dodala.

Chata bola plne obsadená

Z hory boli evakuovaní tiež turisti, ktorí tu táborili. V snahe zastaviť šírenie nákazy švédska turistická asociácia odporučila turistom, aby dodržiavali správne hygienické návyky. Medzi tie patrí aj odísť sto metrov od chodníka, domov, chát a vodných tokov, ak potrebujú ísť na toaletu. Potom by si mali vykopať jamu, do nej vykonať potrebu a zase ju zahádzať. Horská chata STF Kebnekaise, kde si hostia sami aj upratovajú izby, bola v tejto sezóne pred vypuknutím nákazy takmer každú noc plne obsadená.