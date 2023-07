Rusko odpustilo Somálsku časť dlhu, zvyšok bude môcť zaplatiť neskôr

Vladimir Putin (Zdroj: SITA/Yegor Aleyev/TASS Host Photo Agency Pool Photo via AP)

Po desaťročiach občianskej vojny sa teraz Somálsko usiluje zabezpečiť si odpustenie dlhov v zahraničí, a to aj prostredníctvom programov Medzinárodného menového fondu (MMF) a Svetovej banky.

Na rusko-africkom summite sa ruský prezident Vladimir Putin snaží podporiť rozvoj vzťahov s africkými štátmi v čase, keď sa Západ usiluje o izoláciu Ruska v dôsledku jeho vojenskej agresie na Ukrajine. Putin na summite okrem iného oznámil, že africkým štátom zadarmo poskytne stovky tisíc ton obilia.

Medzinárodný menový fond vlani na jeseň uviedol, že ak bude Somálsko pokračovať v reformách, do konca roka 2023 by mohlo dokončiť príslušný proces predpísaný pre ťažko zadlžené chudobné krajiny a následne by mohlo splatiť zahraničný dlh vo výške od približne pol miliardy do piatich miliárd dolárov. Somálsko dlžilo Rusku pred pár rokmi podľa údajov MMF necelých 695 miliónov dolárov.