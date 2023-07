Zdesenie v Poľsku: Joanna si vzala tabletku proti počatiu, v nemocnici ju šikanovala polícia

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

Pacientka, u ktorej je známe len krstné meno Joanna, zavolala 27. apríla svojej psychiatričke a oznámila mu, že si vzala „tabletku potom“. Johanna uviedla, že sa necítila fyzicky a psychicky dobre, ale nemala žiadne samovražedné myšlienky. V reakcii na to lekárka vyslala sanitku a policajnú hliadku do Joanninho bytu.

Musela som robiť drepy a kašľať

Pacientku previezli na pohotovosť do nemocnice. Polícia sa od nej ani vtedy nevzdialila. „Policajti mi povedali, aby som sa vyzliekla, robila drepy a kašľala. Vyzliekla som sa, no nohavičky nie, pretože som stále krvácala. Bolo to pre mňa ponižujúce,“ povedala žena pre TVN24.

Žene zabavili notebook

Lekár na pohotovosti uviedol, že okolo vystrašenej ženy stáli štyria policajti, čo zdravotníkom sťažovalo prácu. Polícia žene zabavila aj notebook a mobil. Keď sa lekár a pacient opýtali, prečo je to potrebné, policajti vysvetlili, že ho treba zabezpečiť pre protokol o zadržaní.

V stredajšom vyhlásení polície sa uvádza, že psychiatrička, keď volala na pohotovosť, povedala, že jej pacientka môže mať samovražedné úmysly a užila neznámu látku.