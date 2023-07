Bezpečnosť hranice s Bieloruskom je prioritou našej vlády, tvrdí poľský vicepremiér

Jaroslaw Kaczyňski (Zdroj: SITA/AP Photo/Czarek Sokolowski))

VARŠAVA - Zaistenie bezpečnosti na hraniciach s Bieloruskom je hlavnou prioritou poľskej vlády. Povedal to vo štvrtok predseda poľskej vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS) a vicepremiér Jaroslaw Kaczyňski. Vyjadril sa tak počas návštevy pohraničnej oblasti, TASR o tom píše podľa správ agentúr AP a DPA.

Kaczyňski pri návšteve v obci Kodeň povedal, že hranica s Bieloruskom sa stala nebezpečnejšou vzhľadom na vojenskú prítomnosť Ruska na bieloruskom území. Do Bieloruska prišli za posledný mesiac tisíce žoldnierov z ruskej Vagnerovej skupiny. Kremeľ tiež tvrdí, že do tejto krajiny presúva aj niektoré zo svojich jadrových zbraní krátkeho doletu.

Jaroslaw Kaczyňski (Zdroj: SITA/AP Photo/Czarek Sokolowski))

"Chceme to povedať jasne: Robíme všetko, čo je potrebné, a postačuje nám to na to, aby sme ľahko odrazili akékoľvek potenciálne provokácie či agresívne kroky (zo strany Bieloruska)," povedal Kaczyňski. Poľská pravicová vláda postavila vlani pozdĺž časti svojej hranice s Bieloruskom vysokú bariéru s cieľom zastaviť tak narastajúcu nelegálnu migráciu z krajín Blízkeho východu a Afriky, ktorú podľa Varšavy organizuje Minsk a Moskva v snahe destabilizovať EÚ.

Bezpečnosť na tejto hranici bola posilnená - nasadili tam stovky ďalších príslušníkov poľskej pohraničnej stráže a ozbrojených síl. Humanitárne organizácie aj pohraničná stráž však tvrdia, že tam stále dochádza k občasným ilegálnym prechodom migrantov cez hranicu. Kaczyňski označil migračnú vlnu za "útok", ktorý podľa jeho slov "pokračuje, (hoci) v oveľa menšej miere", no môže sa kedykoľvek opäť zhoršiť vzhľadom na prítomnosť vagnerovcov. Dodal, že bezpečnosť hranice je prioritou poľskej vlády, ktorá chce okrem iného postaviť aj viac pohraničných zábran.

Jaroslaw Kaczyňski (Zdroj: SITA/AP Photo/Czarek Sokolowski))

DPA pripomína, že od vlaňajška bolo 5,5-metrovým oceľovým plotom ohradených už 186 km z približne 400-kilometrovej hranice, ktorú má Poľsko s Bieloruskom. AP pripomína, že Poľsko okrem toho hraničí aj s ruskou exklávou Kaliningrad. Oblasť pri hraniciach s Bieloruskom vo štvrtok navštívili aj poľský premiér Mateusz Morawiecki, minister obrany Mariusz Blaszczak a minister vnútra Mariusz Kamiňski, približuje DPA. Blaszczak sa stretol aj s vojakmi slúžiacimi v pohraničnej dedine Polowce. Upozornil na to, že Rusko v celých svojich dejinách predstavovalo hrozbu pre svojich susedov.

"Preto sú poľskí vojaci prítomní na východe našej krajiny, preto sa tam tvoria nové armádne jednotky... aby sme zabránili Rusku v (prípadnom) rozhodnutí vstúpiť do Poľska," povedal Blaszczak.