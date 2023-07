Kalkul alebo čisté šialenstvo? Vodca wagnerovcov tvrdí, že mu preskočilo: Prispieť k tomu mohla aj rakovina

To, že Prigožin zvádza boj s rakovinou žalúdka, mali potvrdiť aj dvaja jeho zamestnanci. Podľa dostupných informácií by sa mal aktuálne nachádzať v remisii, teda nemali by sa mu už tvoriť ďalšie nádory. Jeden zo zamestnancov uviedol, že za nepríjemným a nevysvetliteľným správaním Prigožina môže byť aj skutočnosť, že počas liečby mu museli vyrezať žalúdok aj časť čriev, čo mohlo mať rapídny dopad na kvalitu jeho života aj psychické zdravie.

Po vypuknutí puču sa Prigožinovi hrnuli otázky, ľudia chceli vysvetlenie jeho konania. On sám hovorí, že celá myšlienka vznikla kvôli narušenému psychickému zdraviu. Či už v dôsledku ochorenia alebo je za tým niečo iné, neuviedol.

Môžu za to drogy?

Bezpečnostné zložky vykonali u šéfa wagnerovcov po vypuknutí puču domovú prehliadku, pri ktorej našli jednu z izieb zariadenú ako v nemocnici. Nachádzalo sa v nej lôžko pre pacienta aj umelá pľúcna ventilácia.Tento fakt len potvrdzuje teóriu, že má Prigožin podlomené zdravie, ktoré si vyžaduje lekársku opateru.

Pri pokračovaní domovej prehliadky však zložky našli aj niečo kurióznejšie. Biely prášok rozdelený do viacerých kilových balení nápadne pripomínal drogy. Podľa zamestnancov je však jeho postoj k omamným látkam veľmi striktný. „Odkedy prvýkrát ochorel a potom sa zotavil, zakázal všetkým komunikovať s obchodníkmi s drogami v Afrike alebo Sýrii,“ povedal jeden z informátorov a dodal, že tomu, kto by zákaz porušil, hrozilo, že ho „posadia do jamy“.

Putin tvrdí, že wagnerovcom ponúkol možnosť pokračovať v bojoch na Ukrajine

Ruský prezident Vladimir Putin ponúkol žoldnierom z Wagnerovej skupiny, že môžu pokračovať v bojoch na Ukrajine pod vlastným velením aj napriek júnovej vzbure proti vedeniu ruskej armády. Putin to povedal pre denník Kommersant v rozhovore, ktorý zverejnili v piatok. "Mnohí prikývli, keď som to povedal," opísal Putin nedávne stretnutie s wagnerovcami v Kremli. Podľa jeho slov však túto ponuku odmietol šéf Wagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin. "Nie, muži nesúhlasia s takýmto rozhodnutím," citoval šéf Kremľa Prigožinove slová.

Žoldnieri z Wagnerovej skupiny bojovali na Ukrajine niekoľko mesiacov po boku ruskej armády, dôležitú úlohu zohrali napríklad pri intenzívnych bojoch o mesto Bachmut na východe Ukrajiny. Prigožin však mal dlhodobé spory s ruským vojenským vedením, ktoré koncom júna eskalovali do otvorenej vzbury proti veleniu armády. Wagnerovci vtedy obsadili mesto Rostov nad Donom na juhozápade Ruska a vydali sa aj s ťažkou technikou smerom k Moskve. K ruskej metropole sa vtedy priblížili na necelých 200 kilometrov. Vzbura sa skončila po dohode Prigožina s Moskvou, ktorú sprostredkoval bieloruský líder Alexandr Lukašenko. Putin krátko po začiatku vzbury wagnerovcov označil takéto konanie za "vlastizradu".

To, kde sa v súčasnosti prigožin nachádza, je zahalené rúškom tajomstva.