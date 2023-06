Wagnerovci v Bielorusku môžu byť hrozbou aj pre okolité krajiny: Myslí si to Andrzej Duda

KYJEV - Prítomnosť žoldnierov z ruskej Wagnerovej skupiny v Bielorusku by mohla predstavovať potenciálnu "hrozbu" pre okolité krajiny, varoval počas stredajšej návštevy Ukrajiny poľský prezident Andrzej Duda. Informuje o tom správa z agentúry AFP.

"V súčasnosti je pre nás ťažké vylúčiť, že by prítomnosť Vagnerovej skupiny nemohla predstavovať potenciálnu hrozbu pre Poľsko, ktoré má s Bieloruskom spoločnú hranicu, hrozbu pre Litvu... a potenciálne aj pre Lotyšsko," povedal Duda reportérom v Kyjeve.

Archívne video: Ukrajinská delegácia už dorazila na mierové rokovania na hraniciach s Bieloruskom

Poľsko a Litva podľa Dudu robia všetko pre to, aby nadchádzajúci summit Severoatlantickej aliancie vo Vilniuse priniesol jasnú perspektívu členstva Ukrajiny v NATO. Agentúra PAP pripomína, že Duda pricestoval do Kyjeva spoločne s litovským prezidentom Gitanasom Nausédom, aby si pripomenuli ukrajinský Deň ústavy a vyjadrili podporu Kyjevu v boji proti pokračujúcej ruskej agresii.

Stretli sa aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, s ktorým diskutovali o súčasnej situácii na frontovej línii a potenciálnej hrozbe ruského úroku na Záporožskú jadrovú elektráreň (ZAES). Traja prezidenti tiež hovorili o blížiacom sa summite NATO, ktorý sa v litovskej metropole uskutoční 11. a 12. júla.

Podľa poľského prezidenta by mala Ukrajina vstúpiť do NATO

Ukrajina by podľa Dudu mala v budúcnosti vstúpiť do NATO, "pretože hlboko veríme, že bezpečnosť Ukrajiny je tiež bezpečnosťou nás všetkých". Posilnenie Aliancie vo východnej Európe je podľa neho v záujme všetkých krajín v regióne.

Jasnú podporu budúcemu vstupu Ukrajiny do NATO vyjadril aj litovský prezident Nauséda, podľa ktorého by na summite aliancie mala byť "otvorená cesta Kyjevu k členstvu". Zelenskyj uviedol, že summit NATO "bude príležitosťou jasne definovať otázku členstva Ukrajiny v Aliancii". Súčasne vyjadril nádej, že po vojne sa "Ukrajina stane členskou krajinou NATO" a dovtedy dostane potrené "bezpečnostné záruky". Ukrajinský prezident sa poďakoval Poľsku a Litve za to, že sú "najdôležitejšími spojencami" Ukrajiny a prijímajú ukrajinských utečencov, píše PAP.