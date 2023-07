Hárem, panny, kovový implantát v penise: Obeť prehovorila o Prigožinovom sexuálnom živote

Žena prehovorila o sexuálnych praktikách Jevgenija Prigožina. (Zdroj: SITA/AP Photo)

Toto sú príšerné obvinenia ruskej ženy v nezávislých ruských internetových novinách The Insider o Jevgenijovi Prigožinovi, zakladateľovi súkromnej žoldnierskej armády wagnerovcov. Hovorí, že šéf wagnerovcov udržiaval „obmieňajúci sa hárem veľmi mladých dievčat“ v hoteli v ruskom Petrohrade. Žena v reportáži informovala aj o jeho „excentrických“ sexuálnych záľubách.

V rozhovore pre The Insider žena, prezývaná Máša, odhaľuje praktiky Jevgenija Prigožina. Podľa nej mu v 18 rokoch predala svoje panenstvo za takmer 400 eur, čo teraz ľutuje. Na to sa musela najskôr podrobiť vyšetreniu v nemocnici, ktoré nariadil Prigožinov pasák.

Prigožin by v zásade uprednostnil, keby boli jeho partnerky mladšie. Okrem toho má vraj „posadnutosť vymieňať si telesné tekutiny s pannami“. Vraj je za tým úplne šialené presvedčenie: Prigožin si vraj myslí, že sex s prvorodenými dcérami „predlžuje mladosť“.

Jevgenij Prigožin (Zdroj: Twitter/NEXTA)

To, že Prigozhin mal údajne nechránený sex so svojimi partnerkami, nie je prekvapujúce. Vraj predpokladá, že len tak dochádza k výmene energie a tekutín. „Je to, akoby od nich dostával dávku vitality,“ cituje The Insider. Prigožin si tiež údajne nechal implantovať kovové guľôčky do predkožky svojho penisu, pretože veril, že ich môže použiť na zvýšenie svojich sexuálnych schopností a potešenia svojich partneriek.