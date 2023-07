Švédsko sa nedištancuje od teroristov, k bezpečnosti NATO neprispeje, tvrdí Erdogan

ISTANBUL - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan chce na budúcotýždňovom summite NATO vo Vilniuse vyjadriť znepokojenie v spojitosti s možným vstupom Švédska do Aliancie. Podľa neho krajina, ktorá sa nedištancuje od teroristických skupín, nemôže prispieť ku kolektívnej bezpečnosti. TASR správu prevzala z agentúry DPA.

"Ako môže štát, ktorý sa nedištancuje od teroristických skupín, prispieť Severoatlantickej aliancii?" uviedol Erdogan počas piatkového prejavu v Istanbule.

Turecko obviňuje Švédsko z poskytovania útočiska členom skupín, ktoré Ankara považuje za teroristické. Erdogan chce na to upozorniť na summite NATO, ktorý sa koná v dňoch 11. a 12. júla v litovskom hlavnom meste Vilnius. Jednou z tém má byť aj možný vstup Švédska do NATO.

Galéria fotiek () Recep Tayyip Erdogan

Zdroj: SITA/AP Photo/Nedim Enginsoy

Švédsko spolu so susedným Fínskom upustilo od svojej dlhoročnej vojenskej neutrality po tom, čo Rusko vlani vo februári zaútočilo na Ukrajinu. Obe krajiny následne signalizovali svoj zámer vstúpiť do NATO. Fínsko do Aliancie vstúpilo začiatkom apríla tohto roka a stalo sa jej 31. členskou krajinou.