Svetu hrozí apokalypsa: Tento supervulkán môže každú chvíľu vybuchnúť

NEAPOL - Vedci varujú pred erupciou supervulkánu neďaleko Neapola. Hrozí erupcia Campi Flegrei. Ak by k tomuto hororovému scenáru došlo, malo by to katastrofálne následky pre celé ľudstvo. Super sopka by nás mohol uvrhnúť do globálnej zimy.

Pod povrchom zeme v Neapolskom zálive drieme obrovská sopka: konkrétne voFlegrejských poliach, známych aj ako Campi Flegrei. Oblasť, na ktorej sa rozprestierajú, je pomerne plochá a vyzerá akokoľvek, len nie hrozivo. Erupcia tejto super sopky by však nemala katastrofálne následky len pre Európu, ale pre celý svet. Preto je Campi Flegrei monitorovaný 24 hodín denne, 365 dní v roku v observatóriu Národného ústavu geofyziky a vulkanológie (INGV) v Neapole.

Aktivita Flegrejských polí v poslednom čase opäť vzrástla. Tlak v podzemí sa zvyšuje, v roku 2012 bol stupeň pohotovosti zvýšený na žltú - zvýšená bdelosť. Pretože po opakovaných silných vzostupoch a pádoch sprevádzaných výraznými zemetraseniami v oblasti super sopky v posledných desaťročiach krivka opäť stúpa už niekoľko rokov. Zem sa vydúva. „Trend je jasný,“ hovorí geológ Roberto Isaia. Pred štyrmi desaťročiami sa hladina zeme za tri roky zdvihla o 1,5 metra, začiatkom 80. rokov bola podobná kríza. Výskumníci tvrdia, že takáto situácia predchádzala erupcii v roku 1538.

Hrozí globálna zima

Ak by supervulkán vybuchol, podľa nedávnej správy britského „Mirror“ by to ľudstvo mohlo uvrhnúť do globálnej zimy. Ak by sa tak stalo, síra a toxický popol by sa rozšírili po našej planéte. Roztavené horniny a sopečné plyny by boli vyvrhnuté vysoko do stratosféry a spôsobilo by to metrové vlny cunami.

Vedci sa teraz viac ako kedykoľvek predtým obávajú, že by supervulkán mohol v blízkej budúcnosti vybuchnúť, keďže zemetrasenia v regióne sa v minulosti výrazne zvýšili. Len v apríli bolo zaznamenaných viac ako 600 zemetrasení. Pre ľudí, ktorí v regióne žijú, už roky existuje plán evakuácie. Ten stanovuje, že sa premiestnia do troch dní buď vlastným vozidlom alebo autobusom, vlakom alebo loďou.

Galéria fotiek () Erupcia sopky Šiveluč

Zdroj: SITA/Satellite image ©2023 Maxar Technologies via AP

Obavy vedcov potvrdzuje aj aktuálna štúdia, ktorú spoločne uskutočnili odborníci z INGV a University College London (UCL). "Naša nová štúdia potvrdzuje, že Campi Flegrei sa blíži k erupcii," uviedol hlavný autor štúdie, profesor Christopher Kilburn. "Zatiaľ nemôžeme s istotou povedať, čo sa stane. Je dôležité, aby sme boli pripravení na všetky eventuality," hovorí Stefano Carlino z neďalekého observatória Vezuv INGV.