Pre výbuch sopky Mayon evakuovali už 20-tisíc ľudí: Stupeň výstrahy stále neklesá

MANILA - V dôsledku výbuchu jednej z najaktívnejších filipínskych sopiek Mayon už evakuovali 20.000 ľudí. Oznámila to v piatok tamojšia národná agentúra pre zvládanie katastrof, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.

Mayon chrlí lávu od 8. júna, pričom rozžeravený prúd vytekajúci z krátera meria približne jeden kilometer, uviedol Filipínsky inštitút vulkanológie a seizmológie (Phivolcs). Tento úkaz prilákal k sopke známej dokonalým kužeľovitým tvarom mnoho zvedavcov. Očakávaný výbuch sopky ovplyvnil životy vyše 38.000 miestnych obyvateľov a viac ako 20.000 už umiestnili do 27 evakuačných centier, uviedla filipínska agentúra pre zvládanie katastrof.

Galéria fotiek () Zdroj: SITA/AP Photo/Aaron Favila

Očakáva sa nebezpečný výbuch

Stupeň výstrahy súvisiaci so sopkou ostáva na úrovni tri. To znamená, že sopka je veľmi nepokojná, v kráteri je láva a v priebehu týždňov alebo dokonca dní možno nastane nebezpečný výbuch, uvádza Phivolcs. Sopka vysoká 2462 metrov je populárnou atrakciou pre turistov i horolezcov. Do provincie Albay v súčasnosti smeruje mnoho ľudí, aby erupciu videli na vlastné oči. Miestne úrady pre cestovný ruch preto zverejnili zoznam bezpečných miest, z ktorých možno sopku sledovať. Za uplynulých 400 rokov vybuchol Mayon vyše 50-krát, naposledy v roku 2018. Aj vtedy úrady evakuovali desiatky tisíc ľudí. Najničivejšia erupcia sopky v roku 1814 zabila približne 1200 ľudí.