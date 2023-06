Do Británie sa od začiatku roka doplavilo vyše 10-tisíc migrantov

Predbežná bilancia za toto obdobie do soboty 17. júna predstavuje presne 10.139 migrantov. Je to o vyše 1000 príchodov menej než počas rovnakého obdobia minulého roka. Počet migrantov prichádzajúcich do Británie cez Lamanšský prieliv sa v uplynulých dňoch zvýšil v dôsledku horúčav, pričom ďalších 486 ľudí prišlo do krajiny v piatok a 374 v sobotu. Minulú nedeľu bol presiahnutý najvyšší počet príchodov počas jediného dna tohto roka, keď sa na nebezpečnú cestu vydalo 549 ľudí.

Kľúčová otázka v Spojenom kráľovstve

Konzervatívny britský premiér Rishi Sunak opakovane prisľúbil "zastavenie člnov" s migrantmi a otázku nelegálnej migrácie zaradil medzi svoje najvyššie priority, pripomína AFP. Prisťahovalectvo je v Spojenom kráľovstve dlhodobo kľúčovou politickou otázkou a bolo jedným z hlavných otázok v referende o brexite v roku 2016, počas ktorého krajina vystúpila z Európskej únie (EÚ). Pokusy poslať neúspešných žiadateľov o azyl do Rwandy – vyvolané bezprecedentným počtom až 45.755 príchodov v roku 2022 – zablokovali súdy. Sunak tiež minulý mesiac oznámil opatrenia na obmedzenie miery legálneho prisťahovalectva, ktorú označil za "príliš vysokú".