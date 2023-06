Iba 18 percent podporovateľov Brexitu považuje odchod z Európskej únie za úspech

Galéria fotiek (1) Zdroj: Getty Images

LONDÝN - Menej ako pätina z Britov, ktorí v roku 2016 v referende hlasovali za odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie, považuje Brexit za úspešný krok. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky výskumnej skupiny The UK In A Changing Europe (Spojené kráľovstvo v meniacej sa Európe). TASR správu prevzala z agentúr PA Media a DPA a denníka The Guardian.