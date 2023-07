V Británii sa konajú doplňovacie voľby, rozhodnú aj o nástupcovi Johnsona

Doplňovacie voľby do Dolnej snemovne britského parlamentu sa konajú vo volebných obvodoch, v ktorých v posledných všeobecných parlamentných voľbách zvíťazili vládnuci konzervatívci. O tieto v minulosti "bezpečne konzervatívne" obvody sa však tento raz zrejme zvedie tvrdý súboj. Podľa analytikov by prípadný neúspech vládnucej strany mohol posilniť pochybnosti, či premiér Rishi Sunak dokáže doviesť konzervatívcov k víťazstvu v ďalších parlamentných voľbách. Tie by sa mali v Británii uskutočniť najneskôr 28. januára 2025, ale možno budú už na jeseň 2024.

archívne video Budúca britská premiérka Liz Trussová na videu ku kampani

Najsilnejšia opozičná Labouristická strana verí, že jej kandidát vo štvrtok zvíťazí v dôležitom obvode Uxbridge a South Ruislip nachádzajúcom sa v oblasti tzv. Veľkého Londýna. Chcela by tiež získať volebný obvod Selby and Ainsty, nachádzajúci sa v blízkosti severoanglického Leedsu, kde sa poslanecké kreslo uvoľnilo po rezignácii Johnsonovho blízkeho spojenca Nigela Adamsa.

Johnson sa vzdal mandátu začiatkom júna

Doplňovacie voľby sa vo štvrtok konajú aj v obvode Sommerton a Frome ležiacom na juhozápade Anglicka, kde odstúpil poslanec David Warburton, ktorý sa priznal k užívaniu kokaínu. Okrem toho čelí aj obvineniam zo sexuálneho obťažovania. Premiér Sunak sa v stredu večer stretol s členmi poslaneckého klubu Konzervatívnej strany v Dolnej snemovni a priznal, že toryovcov vo štvrtok čaká "ťažký" súboj. Pripomenul, že vládnuce strany v Británii len zriedka vyhrávajú doplňovacie voľby, ale sľúbil, že urobí všetko, čo bude v jeho silách pre víťazstvo v budúcich všeobecných voľbách.

Podľa správ britskej tlače Sunak údajne zvažuje vypísanie parlamentných volieb už na jeseň 2024, zrejme v októbri alebo novembri. V prieskumoch verejnej mienky majú opoziční labouristi dlhodobo výrazný náskok pred konzervatívcami. Expremiér Boris Johnson sa vzdal mandátu začiatkom júna na protest proti výsledkom parlamentného vyšetrovania jeho údajne klamlivých vyhlásení, ktoré sa týkali aféry okolo večierkov, konaných vo vládnych budovách v čase pandemických lockdownov.