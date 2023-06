Hrozivé detaily útoku žraloka v Hurghade: Prehovoril otec obete! Syn Vladimir (†23) mu zomrel pred očami

K smrtiacemu útoku došlo na pláži Dream Beach priamo v centre Hurghady. Žralok zranil dvoch ľudí, žiaľ, pre tretieho muža skončil útok fatálne. Obeťou je iba 23 ročný Rus Vladimir Popov. Ten pracoval ako ilustrátor a v Egypte žil niekoľko mesiacov spoločne s otcom.

Mladík sa kúpal v mori ďalej od brehu, keď sa objavil žralo. Vladimir sa najskôr snažil plávať smerom k brehu, zviera však naňho v hlbších vodách zaútočilo. Ľudia na pláži kričali, že vo vode je žralok. „Plávaj preč! Plávaj preč! Rýchlo! Žralok,“ počuť na videu. To, čo nasledovalo, otriaslo každým. Muž zmizol pod hladinou, z mora mu trčali iba nohy a bolo vidieť, že sa krúti.

❗️ A shark that attacked a Russian man in Egyptian Hurghada was caught, a local source told Sputnik

@sputnik_africa pic.twitter.com/JeLjYB0B1g — Eye Witness Report 🇳🇬 🇲🇱 🇱🇷 🇬🇳 🇸🇱 🇨🇮 (@muntagab) June 8, 2023

Špliechanie zrazu ustalo a mužova hlava sa objavila opäť nad hladinou. Vyzeralo to, že sa veľmi pomaly pohybuje. Voda okolo neho sa farbila na červeno. Mladý Rus z posledných síl prosil o pomoc a volal otca. Na záberoch vidieť aj žraloka, ktorý jasne krúžil okolo, následne nastal posledný atak a zviera zovrelo muža medzi čeľusťami. Vyzeralo to, ako keby sa ho snažilo zožrať.

Otec sa na všetko pozeral z brehu

Otec napadnutého mladíka celý útok videl z pláže. „Užívali sme si relax na pláži a môjho syna zrazu napadol žralok, boli to sekundy,“ povedal pre Daily Mail. Pri synovi sa podľa jeho slov nenachádzal nik z rodiny, kto by mu mohol pomôcť. „Ako sa dá v takejto situácii pomôcť? Bol to krvavý masaker, celé to trvalo asi 20 sekúnd a syn potom zmizol pod hladinou,“ uviedol zlomený otec.

„Je to absolútne absurdná náhoda, pretože táto pláž bola bezpečná. Všade navôkol sú lode a jachty. Nikdy sa tam niečo také nestalo. Zvyčajne útočia pri divokých plážach. Osud sa so synom škaredo zahral,“ dodal. Synove ostatky chce spopolniť a previesť do rodnej zemi.

The Egyptians have captured the shark that attacked a Russian tourist pic.twitter.com/jXjZPXFA9w — Feher_Junior (@Feher_Junior) June 8, 2023

Na muža mal zaútočiť žralok tigrí, ktorého sa údajne podarilo neskôr chytiť a usmrtiť. Či však skutočne išlo o jedinca, ktorý útočil, sa s určitosťou povedať nedá a viac svetla do prípadu prinesie až pitva zvieraťa. To sa malo správať mimoriadne zvláčte. Zvyčajne totiž žralok obeť napadne vo vode raz „zo zvedavosti“ a nechá ju tak. V tomto prípade však útočil opakovane.

Egyptské úradu začali okamžite konať a v oblasti nešťastia zaviedli dvojdňový zákaz plávania, šnorchlovania a vodných športov. Zákaz sa dotýka 75 kilometrov pobrežia.

Nejde o prvý útok žraloka v Egypte. Vlani v júli napadol žralok 68-ročnú Rakúšanku. Stalo sa tak iba 15 minút potom, ako pred žralokmi varovala dovolenkárov pobrežná hliadka. Mnohí však tieto varovania nebrali vážne a do mora aj tak išli.