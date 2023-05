OSN začala záchranu poškodeného supertankera pri pobreží Jemenu

Experti zabezpečia prečerpanie ropy do ďalšieho tankera Nautica, ktorý má vyplávať z Džibutska v júni. Hrozí totiž bezprostredné riziko, že FSO Safer môže vybuchnúť alebo sa rozpadnúť a spôsobiť tak environmentálnu katastrofu. OSN na tento bezprecedentný projekt doteraz získala 114 miliónov dolárov prostredníctvom darov od desiatok členských štátov, súkromných spoločností a dokonca aj verejnosti prostredníctvom crowdfundingovej kampane.

Bezpečné pripútanie lode

Tvrdí však, že je naliehavo potrebných ďalších 29 miliónov dolárov na rozličné operácie vrátane bezpečného pripútania lode Nautica k ukotvenej nakladacej bóji a odtiahnutia supertankeru FSO Safer do recyklačnej lodenice. Riaditeľ Rozvojového programu OSN (UNDP) Achim Steiner označil príchod záchrannej lode Ndeavor, ktorú prevádzkuje holandská spoločnosť SMIT, za "rozhodujúci krok". Dodal, že ide o "ukážkový príklad dôležitosti prevencie". "Okrem možnej humanitárnej a environmentálnej katastrofy teraz vynaložené prostriedky zabránia katastrofe, ktorá by v budúcnosti mohla stáť miliardy," zdôraznil Steiner.

Kotví v blízkosti ropného terminálu Ras Isa

FSO Safer bol postavený ako supertanker v roku 1976 a neskôr ho prestavali na plávajúce zariadenie určené na skladovanie a vykládku ropy. Kotví v blízkosti ropného terminálu Ras Isa, ktorý kontrolujú jemenskí povstalci — húsíovia. Jeho stav sa výrazne zhoršil od pozastavenia údržby v roku 2015, keď sa húsíovia zmocnili veľkých častí Jemenu a vojenská koalícia pod vedením Saudskej Arábie začala podporovať jemenskú vládu.

V supertankeri FSO Safer sa nachádza štvornásobok množstva ropy, ktoré v roku 1989 uniklo pri havárii tankera spoločnosti Exxon Valdez v Prielive princa Williama na Aljaške. OSN tvrdí, že veľká ropná škvrna v Červenom mori by zničila koralové útesy a mangrovníkové porasty a zahubila rôzne morské živočíchy. Zároveň by vystavila milióny ľudí vysoko znečistenému ovzdušiu, zničila by rybárske komunity, donútila zatvoriť blízke okolité a narušila by lodnú dopravu cez Suezský prieplav.