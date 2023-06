Porucha ropného tankera z Malty zablokovala plavbu cez Suezský prieplav

Podľa poskytovateľa služieb sledovania plavidiel MarineTraffic bol tanker Seavigour postavený v roku 2016, je 274 metrov dlhý a 48,6 metra široký. Nedeľný incident je jedným z viacerých, ktoré v poslednom období zablokovali pre svetovú ekonomiku životne dôležitú vodnú cestu. Dve niekoľkohodinové blokácie sa stali 25. mája a 5. marca 2022.

V marci 2021 kontajnerová loď Ever Given plaviaca sa pod panamskou vlajkou zablokovala vodnú cestu na šesť dní a skomplikovala globálny obchod. Podľa Správy Suezského prieplavu vlani ním prešlo 23 851 plavidiel a príjmy do egyptského rozpočtu dosiahli 8 miliárd dolárov, čo je najviac v jeho histórii. Prieplav bol otvorený v roku 1869 a dnes prúdi cezeň približne 10 percent svetového obchodu.