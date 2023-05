Bežný operačný zákrok sa zmenil na horor: Pacient sa náhle prebudil z narkózy, trpí dodnes

MNÍCHOV - V skutočnosti to mal byť len rutinný zákrok na klinike Großhadern v Nemecku. 53-ročný pacient si chcel v roku 2017 nechať odstrániť nosové polypy. Počas operácie sa muž náhle prebudil z celkovej anestézie a s následkami bojuje dodnes.

V mníchovskej klinike Großhadern sa odohral nezvyčajný incident. Muž podstúpil v roku 2017 zákrok na odstránenie nosových polypov. Po uvedení 53-ročného muža do celkovej anestézie mali lekári plné ruky práce so zavádzaním lekárskej lyžičky do čelnej dutiny. Lnže pacient sa zrazu začal hýbať a prebral sa.

Pacient sa počas operácie prebudil a trpí dodnes

Keď sa začal šklbať, lyžička mu skĺzla do čela. Odborníci zistili, že došlo k poraneniu tepny a následnému masívnemu krvácaniu. Podľa informácií denníkov Süddeutsche Zeitung a Tz muž požaduje od okresného súdu v Mníchove odškodné takmer 40-tisíc eur, pretože dodnes znáša následky nevydarenej operácie.

Muž bojuje s "problémami s koncentráciou", pretože 24 hodín cíti "tlak a bolesť na pravej strane hlavy". Podľa právnika pacienta mal muž šťastie, že operáciu prežil. Okrem silného krvácania utrpel „život ohrozujúci anafylaktický šok“.

Klinika sa bráni znaleckému posudku

Klinika Großhadern sa bráni správe, ktorá konštatovala, že podané anestetikum nebolo dostatočné. Podľa hodnotení štúdií je riziko prebudenia vidieť pri troch percentách všetkých operácií. Občianska komora v priebehu procesu navrhla dohodu. Klinika má pacientovi zaplatiť 28-tisíc eur. Zatiaľ sa obe strany nedokázali dohodnúť.