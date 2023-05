Najsmiešnejší „týpek“ z klipu Jožin z bažin: Vážne chorý... Neprebral sa z narkózy!

Ivo Pešák sa narodil 7. septembra 1944. Počas strednej školy začal hrať na klarinet a jeho kroky potom smerovali na konzervatórium.

Po škole pôsobil v orchestri vážnej hudby, no vydržal tam len tri roky. „Mal som dosť času na to, aby som zistil, že moja tvár a postava sa s vážnou hudbou nestotožňujú. Našťastie mi v tom čase ponúkol miesto Ivan Mládek,” uviedol kedysi.

V Banjo bande Ivana Mládka dostal miesto klarinetistu, no zároveň sa stal aj akýmsi maskotom a zabávačom. Bol totiž takzvane hodený rovno do vody a na začiatku ešte ich pesničky nepoznal. „Obliekol som si teda šponovky a sako a stál som na pódiu, s prepáčením, ako blbec. Pozeral som do prázdna a pri tom som sa učil texty. Ľudia ma mali za gašpara a to mi zostalo,” prezradil.

Galéria fotiek (3) Jan Mrázek, Ivan Mládek, Lenka Hraj a Ivo Pešák

Nakoniec stačilo, aby urobil nejakú grimasu alebo jednoduchý tanec a publikum šalelo. Jeho tanečné kreácie z klipu Jožin z bažin sú tiež nezabudnuteľné. „Jeho popularita rýchlo rástla a časom sa z neho stal snáď jediný český hudobník, ktorý žal obrovské ovácie bez toho, aby vydal jediný tón na klarinet, aby otvoril ústa, bez toho, aby sa pohol. Bol to fenomén,” komentoval Ivan Mládek pre ireport.cz.

Okrem hudby sa Pešák venoval aj výtvarnému umeniu.

Ivo Pešák zomrel 9. mája 2011 vo veku 66 rokov. Podľa jeho manželky Milady boli príčinou úmrtia komplikácie po operácii bypassu. Český Reflex uviedol, že hudobník sa po operácii srdca už neprebral z narkózy.

„Pán Pešák bol naozaj vážne chorý. Odborne sa tomu hovorí polymorbídny pacient. Navyše trpel na ťažkú cukrovku,” povedal pre iDnes.cz prednosta kardiocentra Jan Pirk. Ten potvrdil, že člen Mládkovej skupiny podstúpil aj amputáciu prstov na nohe. Zároveň priznal, že Pešáka trápili aj iné choroby, ale s ohľadom na rodinu a lekárske tajomstvo ďalšie detaily neuviedol.