Ruskí diplomati v Austrálii nezaplatili za stovky dopravných priestupkov

Zdroj: Getty Images

CANBERRA - Ruskí diplomati pôsobiaci v Austrálii odmietajú zaplatiť pokuty za stovky dopravných priestupkov ešte z roku 2007. Vyplýva to z dokumentu austrálskej vlády, do ktorého nahliadol denník The Guardian.