Maďarský projekt je všetkým na smiech: Postavili most v korunách stromov, no stromy predtým vyrúbali!

BUDAPEŠŤ - Za peniaze z Európskej únie postavili v maďarskej obci Nyírmártonfalva na východe krajiny most v korunách stromov. Nebolo by na tom nič nezvyčajné, no predtým ako postavili 50 metrov dlhý drevený chodník za 170 tisíc eur, vyrúbali v okolí celý les. Návštevníci sa smejú, že chodník stojí teraz uprostred púšte.