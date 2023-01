Vereščuková varuje: Ukrajina získala informácie o tom, že Rusi pripravujú teroristické útoky v kostoloch

"Ukrajina získala informácie o tom, že Rusi pripravujú teroristické útoky v kostoloch," uviedla Vereščuková. Sky News píše, že ukrajinská iniciatíva InformNapalm, ktorá sa zaoberá informovaním o vojne na Ukrajine, v piatok ráno oznámila, že dostala informácie o plánovaných útokoch v kostoloch na okupovaných územiach Ukrajiny.

Moskva chce vinu pripísať Kyjevu

Moskva chce údajne vinu za tieto útoky pripísať Kyjevu, aby mohla tvrdiť, že Ukrajina porušuje dočasné jednostranné 36-hodinové prímerie. To Rusko vyhlásilo s trvaním od 6. januára 2023 12.00 h (10.00 h SEČ) do 7. januára 2023 24.00 h (22.00 h SEČ).Novinár agentúry AFP však uviedol, že vo východoukrajinskom meste Bachmut bolo v piatok počuť ostreľovanie, a to aj po 10.00 h SEČ, keď už bolo v platnosti prímerie.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj toto prímerie skritizoval a označil ho za pokus Moskvy získať čas, aby si Rusko mohlo preskupiť svoje ozbrojené sily. Zelenského poradca Mychajlo Podoľak prímerie označil za "pokrytectvo" a dodal, že nastane len vtedy, keď ruské sily opustia okupované územia.

Ruský prezident Vladimir Putin v rozpore s medzinárodným právom "anektoval" štyri ukrajinské oblasti – Doneckú, Luhanskú, Záporožskú a Chersonskú – v septembri po fingovaných "referendách" o ich pričlenení k Rusku. Žiadne z týchto území pritom Kremeľ plne nekontroluje a ukrajinská armáda už časť okupovaných území oslobodila.