Ruské tankery plné ropy dostali zákaz, Putin hrozí odvetou: Tento krok by poškodil aj Slovensko!

S výnimkou malého množstva ropy dodaného do Bulharska sa námorné toky ruskej ropy do bloku zastavili. A flotila ruských tankerov zamierila cez Suezský prieplav do Indie a Číny. Dodávky ruskej ropy do ázijských krajín v týždni do 9. decembra vzrástli na viac ako 3 milióny barelov (1 barel = 159 litrov) denne, čo predstavuje 89 % všetkej ropy odoslanej z ruských prístavov počas týždňa.

Viac ako polovica ruskej ropy naloženej v prístavoch v Baltskom a Čiernom mori a tiež v Arktíde smeruje do Suezského prieplavu na lodiach, ktoré nemajú žiadne konečné miesto určenia. Nie je jasné, či bola všetka táto ropa predaná, alebo či náklad smeruje do regiónu v nádeji, že bude predaný skôr, ako dorazí.

Zastavenie dodávok ropovodmi by poškodilo krajiny aj Slovensko

Moskva pohrozila odvetou za zákaz a cenový strop v EÚ na ruskú ropu prepravovanú po mori, ktorý sa týka aj služieb s tým spojených vrátane poistenia. Ale je hrozba, že odmietne dodávky krajinám, ktoré zavádzajú strop, je prázdnym gestom, pretože tieto štáty už zakázali dovoz ruskej ropy.

Zastavenie dodávok ropovodmi, čo je ďalšia možnosť, o ktorej Kremeľ uvažuje, by poškodilo krajiny, ako sú Slovensko, Maďarsko a Česká republika. Ale hralo by do karát ďalším štátom bloku, ktoré hľadajú spôsoby, ako úplne zastaviť dovoz ruskej ropy do konca roka.

Objem ropy na plavidlách smerujúcich do Číny, Indie a Turecka, teda troch krajín, ktoré sa ukázali ako najväčší nákupcovia komodity z Ruska, plus množstvá na lodiach, ktoré ešte nezverejnili konečné miesto určenia, vyskočil za štyri týždne do 9. decembra na priemerných 2,73 milióna barelov denne. To je viac ako štvornásobok objemu prepraveného počas štyroch týždňov bezprostredne pred ruskou inváziou na Ukrajinu koncom februára.

Tankery prevážajúce ruskú ropu sú čoraz ostražitejšie, pokiaľ ide o ich konečné destinácie. Objem ropy na plavidlách, ktoré opúšťajú Baltské more a uvádzajú ako svoju ďalšiu destináciu egyptský prístav Port Said alebo Suezský prieplav, vyskočil na 890.000 barelov denne. Je pravdepodobné, že mnohé z týchto plavidiel po prechode cez prieplav zamieria do indických prístavov. Ale aj dodávky do Spojených arabských emirátov sú čoraz bežnejšie.

Turecko bude aj naďalej dôležitou destináciou pre ruskú ropu

V prvom týždni po nadobudnutí platnosti zákazu EÚ celkové objemy ropy prepravené z Ruska tankermi vyskočili o 468.000 barelov denne na 3,45 milióna barelov, pričom vzrástol aj štvortýždňový priemer, ktorý nepodlieha takým výkyvom ako týždňové údaje.

Na druhej starne, vývoz po mori ropy do Európy klesol za štyri týždne do 9. decembra len na 215.000 barelov denne, pričom Bulharsko bolo jedinou európskou krajinou, ktorá v predchádzajúcich troch týždňoch odobralo ruskú ropu. Tieto čísla nezahŕňajú dodávky do Turecka. Objem prepravy z Ruska do severnej Európy klesol za 28 dní do 9. decembra na v priemere 48.000 barelov/deň, pričom v posledných troch z týchto 4 týždňov sa do regiónu nedostali žiadne zásielky.

Vývoz do stredomorských krajín sa znížil v priebehu štyroch týždňov do 9. decembra na 162.000 barelov denne. Turecko bolo jedinou destináciou pre ruskú ropu smerujúcu cez Stredozemné more. A hoci dodávky Turecku v sledovanom období klesli na najnižšiu úroveň od júla a boli polovičné oproti začiatku novembra, zostávajú viac ako dvojnásobné v porovnaní s obdobím pred vojnou na Ukrajine. Očakáva sa, že Turecko bude aj naďalej dôležitou destináciou pre ruskú ropu.