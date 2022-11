Režim kontrol na Pražskom hrade žiadajú zmeniť: Nie sú zbytočné, no mali by byť dôstojné

"Požadujeme, aby polícia urobila dôslednú revíziu bezpečnostných opatrení na vstupoch do areálu," povedal Novák. Hoci polícia argumentuje, že kontroly musia byť zachované, podľa KPR nemusia byť na miestach, kde sú teraz. "My nekritizujeme bezpečnostné kontroly. My kritizujeme to, že sú ... na zbytočných miestach, to znamená v Kráľovskej záhrade, v Jelenej priekope a že sa uskutočňujú takou formou, že tu návštevníci naozaj musia stáť dlhé hodiny," vysvetlil postoj KPR. Novák tiež podotkol, že prevádzka bezpečnostných technológií stojí približne 11 miliónov korún ročne (takmer pol milióna eur).

Chcú zaistiť, aby sa netvorili kvôli kontrolám rady

KPR chce, aby sa kontrolné stanoviská presunuli smerom dovnútra hradu a aby polícia zaistila, že sa nebudú tvoriť rady. Nesúhlasí ani s umiestnením protitankových zábran a na vlastné náklady chce zabezpečiť nevojenské zábrany - výsuvné stĺpiky. Vyzýva tiež ministra Rakušana, aby sa nezbavoval zodpovednosti a neschovával sa za políciu, ale v duchu svojich predchádzajúcich vyhlásení sa aktívne zasadil o zrušenie alebo zmenu policajných opatrení na Pražskom hrade. "Nehovoríme, že sú zbytočné, ale nech sú dôstojné," dodal hovorca.

Polícia bezpečnostné opatrenia na Pražskom hrade opätovne posudzuje. "S výsledkom zoznámime v nasledujúcich týždňoch ministra vnútra, následne Kanceláriu prezidenta republiky a tiež verejnosť," napísala na Twitteri.

Útvar pro ochranu prezidenta ČR ve spolupráci s dalšími specializovanými službami nyní bezpečnostní opatření na Pražském hradě opětovně posuzuje. S výsledkem seznámíme v následujících týdnech ministra vnitra, následně Kancelář prezidenta republiky a také veřejnost. https://t.co/bh9zaRDY0L — Policie ČR (@PolicieCZ) November 15, 2022

Kontroly fungujú už od roku 2016

Prezident Miloš Zeman minulý týždeň požiadal ministra vnútra Víta Rakušana, aby kontroly pri vstupe na Pražský hrad zrušil. Rakušan reagoval, že o ich zrušenie sa usiluje od nástupu do funkcie. Podľa jeho slov je to však v kompetencii polície. Kontroly pred vstupom do areálu Pražského hradu sú od leta 2016, keď Miloš Zeman tvrdil, že je potrebné zvýšiť ochranu hradu pre možný teroristický útok.