Desivé slová generálneho tajomníka OSN: Svet sa rúti do klimatického pekla

Galéria fotiek (2) António Guterres

Zdroj: TASR/Martial Trezzini/Keystone via AP

NEW YORK - Svet sa v dôsledku globálneho otepľovania rúti do "klimatického pekla", uviedol na summite COP27 v Egypte generálny tajomník OSN António Guterres. Varoval, že ľudstvo bude buď spolupracovať v boji proti zmene klímy, alebo zahynie. Informuje o tom agentúra AFP a denníka The Guardian.