Svet sa dostáva do energetickej krízy: Vedci vypracovali plán, ako ušetriť

SINGAPUR/POSTUPIM - Súčasná situácia na svetovom trhu nie je veľmi lichotivá. Trh so skvapalneným zemným plynom sa sprísnil a nedávne rozhodnutie OPEC vyvolalo obavy po celom svete. Vysoké ceny energií zasiahli okrem podnikov aj bežné domácnosti. S tým sú spojené rastúce ceny potravín a služieb. Po utiahnutí kohútikov ruskej ropy a plynu bude trpieť najmä Európa.

Šéf Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) uviedol, že svet sa dostáva do prvej globálnej energetickej krízy. Vojna na Ukrajine spôsobila, že Európa musí získavať energiu alternatívnou cestou. Výsledkom bol rastúci dovoz LNG. "Nesmieme zabúdať ani na Čínu a jej predpokladanej vyššej spotrebe paliva. Budúci rok bude k dispozícii zhruba len 20 miliónov kubických metrov LNG. Ovplyvní to celý trh," uvádza výkonný riaditeľ IEA Fatih Birol.

Rozhodnutie Organizácie krajín vyvážajúcich ropu a jej spojencov (OPEC+), znížiť ťažbu o 2 milióny barelov denne bolo podľa Birola v súčasnej dobe veľmi riskantným rozhodnutím. Informuje o tom Newsmax Finance. "Ekonomiky niektorých krajín sú už na pokraji kolapsu. Navyše stúpajú svetové ceny potravín. Nasledujúce mesiace môžu byť pre Európu veľmi náročné. Pokiaľ však nebude dlhá a chladná zima a nedôjde k situácii typu Nordstream, toto obdobie sa bude dať prežiť," dodal.

Ako Birol predznamenal, dopyt po rope sa v celosvetovom meradle ešte zvýši. V roku 2023 vzrastie o 1,7 milióna barelov denne. Svet sa teda bez ruskej ropy nezaobíde. Putin vie, že má v rukáve obrovský tromf v podobe hnacej sily svetovej ekonomiky. "Táto kríza by mohla byť zlomovým bodom pre vytvorenie udržateľného a energetického systému. Energetická bezpečnosť je hnacím motorom číslo jeden. Krajiny vnímajú energetické technológie a obnoviteľné zdroje ako riešenie nedostatku energie," povedal Birol.

Prípravy

Nemeckí vedci z Postupimského inštitútu pre výskum vplyvu klímy experimentovali s teóriou, kde by sa Nemecko odtrhlo od dodávok ruského plynu. Svoje zistenia uverejnili v štúdii. Do roku 2045 by bola v krajine nastolená klimatická neutralita. Cenové šoky za energie, ktoré pocítili v poslednom období nielen obyvatelia Nemecka, majú podľa vedcov veľmi negatívne účinky pre bežné domácnosti. Obmedzenie cien plynu je kľúčové, aby sa náklady plynovej krízy udržali pod kontrolou.

Ústredným pilierom je tu úspora spotreby plynu. Zníženie spotreby plynu o 30 percent je dôležité aj preto, aby sa obmedzili ceny za jeho dovoz na únosnú mieru. "Z krátkodobého hľadiska ide o najdôležitejší stavebný kameň," povedal Gunnar Luderer, zástupca vedúceho projektu. Podiel výroby elektriny zo spaľovania plynu možno do roku 2023 znížiť až o 50 percent a do roku 2025 až o 80 percent. Dočasné by sa zvýšilo využívanie uhoľných elektrární.

Najväčší potenciál na zníženie spotreby plynu v stavebníctve z krátkodobého hľadiska spočíva v prispôsobení vykurovania. Príkladom je zníženie teploty v miestnosti, vykurovanie podľa potreby a inteligentná regulácia. Priemysel môže na vysoké ceny zemného plynu reagovať prechodom na iné zdroje energie a suroviny (vykurovací olej, LPG, biomasa). Taktiež zrýchlená elektrifikácia dodávky pary umožňuje znížiť spotrebu plynu.