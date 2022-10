Ženu podviedol falošný ruský astronaut: Žiadal od nej peniaze, aby sa mohol vrátiť na Zem

S nárastom používania internetu sa výrazne zvýšil aj počet online podvodov. Podľa správ v miestnych médiách sa 65-ročná nemenovaná obeť najskôr skontaktovala s podvodníkom na Instagrame, kde tento nahral niekoľko obrázkov vesmíru. Podvodník tvrdil, že pracuje na ISS, a uviedol, že má obmedzený prístup k mobilným službám.

Konverzácia sa rýchlo presunula do japonskej aplikácie na odosielanie správ, LINE, kde sa podvodník viackrát priznal o svojej láske k žene a o tom, ako s ňou zamýšľa začať nový život v Japonsku. Bol tu len jeden problém; najprv sa musel vrátiť späť na Zem.

Na to potreboval astronaut nejaké peniaze a tiež vysvetlil rôzne výdavky, ktoré mal predtým, ako sa títo dvaja mohli spojiť. Zahŕňali niektoré bizarné tvrdenia, ako sú poplatky za pristátie v Japonsku a náklady na let rakety do krajiny.

Nič netušiaca žena previedla na tieto výdavky sumu 4,4 milióna jenov (takmer 31 000 eur) v piatich splátkach počas obdobia kratšieho ako jeden mesiac. Keď však astronaut naďalej žiadal ďalšie peniaze, žena vec oznámila miestnej polícii, ktorá teraz prípad vyšetruje.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Nie je to prvý ruský astronaut

Zaujímavé je, že nejde o jednorazový incident, keď sa podvodník dotkol niekoho fascinácie vesmírom. Ďalšiu japonskú ženu vo veku 40 rokov nasledovala na Instagrame osoba, ktorá tvrdila, že je ruským astronautom na ISS, informoval miestny spravodajský portál Asahi.

Počas nasledujúcich dvoch dní dvojica komunikovala pomocou funkcie priamych správ v aplikácii, kde astronaut pravdepodobne použil softvér na preklad správ do ruštiny, zatiaľ čo žena používala na konverzáciu japončinu, uviedol výstup.

„Astronaut“ potom požiadal o presunutie konverzácie do inej aplikácie, čo vzbudilo u ženy podozrenie, ktorá konverzáciu ukončila.

Je tiež pravdepodobné, že takýchto prípadov, ktoré neboli nahlásené polícii, je oveľa viac. Japonská polícia nevedie oddelené záznamy o "romantických" podvodoch, ako je tento, ale zaznamenala prudký nárast online podvodov za posledné desaťročie, uviedol Vice vo svojej správe.