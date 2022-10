Po podvodných telefonátoch je tu ďalšia nástraha na Slovákov: Polícia vystríha pred týmito nebezpečnými SMS-kami!

BRATISLAVA - Už počas uplynulých týždňov mohli mnohí Slováci prísť do kontaktu s nebezpečnými telefonátmi, ktoré ich otravovali v angličtine. Kým ešte stále nemáme vyriešený tento problém, je tu hneď ďalšia nebezpečná príležitosť pre podvodníkov, ktorí tentokrát tasia iné zbrane a na nevinných konzumentov a občanov útočia falošnými SMS správami. O čo ide?

archívne video

Na zásadný problém s nebezpečnými správami upozorňuje samotná polícia na svojej anti-hoaxovej stránke. "POST: Váš balík je v colnom konaní a platia sa colné poplatky, zaplaťte poplatky, aby ste balík dostali," píše sa v správe, ktorú môžu mnohí občania, ktorí nakupujú napríklad na internete považovať za legitímnu. Netreba však dávať na prvý dojem, pretože, aj keď takto nakupujete, colné poplatky rozhodne neprináležia náhodnej službe, aby vám ich oznamovala, ale výslednú sumu platíte prípadne až na pošte. Aj preto je táto správa ihneď vnímaná ako podvod. Pod ňou sa totiž nachádza falošný link na Slovenskú poštu.

Stačí, ak zadáte číslo účtu, a môžu si s ním robiť, čo chcú, varuje rázne polícia

Podvodníkom tohto rangu totiž nejde o nič iné, ako od nevinných ľudí získať financie. "O to týmto ľuďom ide. Chcú, aby ste klikli na odkaz v SMS správe a zadali tam svoje bankové údaje. Tie automaticky pošlete im a oni si budú môcť veselo robiť s vašim účtom, čo sa im len zachce. Pokojne aj v Karibiku," varuje polícia.

Čo robiť?

Polícia hneď upriamuje pozornosť na to, čo robiť, ak takáto správa príde. Postačí na to základné zamyslenie sa nad tým, či sme si vôbec nejaký takýto tovar objednali. "Ak áno, všimnite si link, url adresu, cez ktorú by ste sa mali prekliknúť na stránku Slovenskej pošty. Originálna stránka ma doménu www.posta.sk. Nič iné neexistuje. Žiadna slovenska-posta.COM! ani posta-slovensko, ani nič podobné. Už z toho viete určiť, že Vám píše podvodník," odhaľuje podvodníka polícia.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Polícia už zmienené ešte raz opakuje. "Pošta od Vás určite nebude cez SMS žiadať, aby ste niekam zadávali číslo vašej debetnej či kreditnej karty. Najprv vám len oznámi, aké je skladové číslo a vy cez systém na ich stránke - eColné konanie vyplníte všetky údaje potrebné na vykonanie tohto procesu. V praxi to vyzerá tak, že do detailov popisujete, čo a odkiaľ ste si objednali. Na tejto podvodnej stránke však od vás chcú len číslo karty," dodávajú.