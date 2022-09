Svetoznáma agentúra varuje: Zastavenie dodávok plynu zvýšilo riziko recesie v EÚ!

BRUSEL - Ratingová agentúra Fitch v utorok upozornila, že zastavenie dodávok plynu cez Nord Stream 1 znižuje už aj tak malý priestor na chyby pri vyvážení európskeho trhu s plynom túto zimu. To ešte prehĺbi problémy na kontinente so zabezpečením energie na zimu.

Zastavenie dodávok cez kľúčové potrubie Nord Stream I do Európy zvyšuje pravdepodobnosť recesie v eurozóne, uviedla agentúra Fitch, ktorá predpokladá, že medzi septembrom a decembrom 2022 nebude cez plynovod prúdiť žiadny ruský plyn. Európske štáty sa medzitým snažia pomáhať energetickým firmám, ktoré pre vysoké ceny plynu zápasia s nedostatkom likvidity. K Nemecku sa tak tento týždeň pripojili Švajčiarsko a Fínsko, ktoré poskytli v utorok energetickým spoločnostiam miliardovú finančnú podporu, keďže hrozí, že zhoršujúca sa kríza dodávok a prudký nárast cien môžu v Európe spôsobia finančný chaos.

Zároveň európski politici sa ponáhľajú s hľadaním riešenia energetickej krízy, pričom likvidita sa stáva jedným z najpálčivejších problémov. Keď sa v piatok (9. 9.) v Bruseli stretnú ministri energetiky Európskej únie (EÚ), jedným z kľúčových bodov programu presadzovaného českým predsedníctvom bude nasadenie "núdzových nástrojov likvidity".

Fínska energetická spoločnosť Fortum uviedla, že podpísala dohodu o preklenovacom úvere s vládnou investičnou spoločnosťou Solidium v hodnote 2,35 miliardy eur na pokrytie kolaterálu. Predstaviteľ fínskej vlády pre agentúru Reuters povedal, že ide o dodatočnú podporu k zárukám likvidity vo výške 10 miliárd eur, ktoré Helsinki oznámili v nedeľu (4. 9.).

Švajčiarska vláda vytvorila záchrannú sieť

Švajčiarska energetická spoločnosť Axpo zase dostala od vlády úverovú linku vo výške až 4 miliárd švajčiarskych frankov (4,1 miliardy eur) na pomoc so zabezpečením potreby likvidity. Švajčiarska vláda vytvorila záchrannú sieť vo výške 10 miliárd CHF pre energetické firmy, ale rozhodla sa vyčleniť finančné prostriedky pre spoločnosť Axpo, hoci legislatíva je stále v parlamente.

Európske vlády prichádzajú s balíkmi v hodnote niekoľkých miliárd eur, aby zabránili kolapsu verejných služieb a chránili domácnosti pri stúpajúcich nákladoch na energiu. Referenčné ceny plynu v Európe vzrástli za rok približne o 340 % a v pondelok nakrátko vyskočili až o 35 % po tom, čo ruský štátom kontrolovaný Gazprom oznámil, že predĺži na neurčito odstávku hlavného plynovodu Nord Stream 1.

Európa obviňuje Rusko, že využíva dodávky energie ako zbraň a odvetu za sankcie, ktorú na Moskvu uvalil Západ za jej inváziu na Ukrajinu. Rusko zase pripisuje sankciám vinu za problémy s dodávkami plynu. Britské noviny Financial Times informovali, že najväčší britský dodávateľ energie, Centrica, rokuje s bankami, aby si zabezpečil ďalšie úvery. Centrica to odmietla komentovať. Veľa európskych distribútorov elektrickej energie už skolabovalo. Niektorých veľkých výrobcov by mohli ohroziť cenové stropy, v dôsledku čoho nebudú môcť prenášať svoje zvýšené náklady na spotrebiteľov.