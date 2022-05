Bývalý generál vymenúva päť POUČENÍ, ktoré si musíme vziať z vojny na Ukrajine

Nie je ľahké získať z vojny niečo pozitívne. A napriek tomu Ryan svojím príspevkom na Twitteri pragmaticky skúma, ako sa z toho môžu národní vodcovia a dnešné vojenské a národné bezpečnostné inštitúcie poučiť.

Učiť sa z vojny je vážna záležitosť

Za posledné dva mesiace sa objavilo množstvo článkov čerpajúcich ponaučenie z rusko-ukrajinskej vojny. Niektoré z nich, od odborníkov na vojnu, armádu, stratégiu a otázky národnej bezpečnosti, boli dobré, iné zlé. Tie zlé neponúkali nič viac ako návod, ako človek nemá rozmýšľať, povedal Ryan. "Poučenie z vojny je vážna vec, ktorá môže mať hlboké dôsledky pre vojenské organizácie v budúcich konfliktoch," zdôraznil expert na Twitteri. Životy našich budúcich vojakov do značnej miery závisia od toho, ako dobre sa z pozorovania súčasných vojen poučíme.

Poučenie 1: Správna kultúra učenia

„Prečo by sme sa mali poučiť z vojen vo všeobecnosti a z tejto zvlášť?“, je jedna z prvých Ryanových otázok. Sám potom dáva odpoveď: „Svet sa neustále mení. Namiesto robenia vlastných chýb pri prispôsobovaní sa zmenám sa inteligentná inštitúcia učí na chybách iných. To predpokladá, že vojenská inštitúcia má 'kultúru učenia'.“ Ako Ryan zdôraznil vo svojich predchádzajúcich príspevkoch, Ukrajinci preukázali vynikajúcu kultúru učenia v tejto vojne a predtým. Od roku 2014 sa poučili, prispôsobili a zlepšili.

Podľa Ryanovho názoru sa však Rusi zo Sýrie nesprávne poučili a zdalo sa, že predpokladajú, že budú bojovať s rovnakou ukrajinskou armádou, aká existovala v roku 2014. „Kultúra učenia ruskej armády pred vojnou bola nedostatočná. Proces učenia v tejto vojne bol pomalý." Podľa odborníka implementáciu sťažuje byrokratický odpor, trenice na bojisku a schopnosť súpera prispôsobiť sa. Ale je možné sa učiť a meniť, ako ukazujú predchádzajúce úspešné vojenské sily.

Poučenie 2: Rozlišovať lekcie

Druhou úvahou pri učení je podľa Ryana rozlišovať medzi lekciami, ktoré sú „špecifické pre túto konkrétnu vojnu, a tými, ktoré sú všeobecnejšieho charakteru.“ Je to ťažké, pretože takéto hodnotenie je zvyčajne možné až potom. Pre odborníka sa v tejto chvíli zdá, že takmer všetky pozorovania majú širšie – alebo všeobecné – využitie. Patrili sem vedenie, kombinované zbrane, integrácia vzduch-zem, informačná vojna a logistika.

Poučenie 3: Rozlišujte úrovne

Ako tretí aspekt odborník uvádza úroveň pozorovacích lekcií. V tejto súvislosti sa Ryan odvoláva na štúdiu z roku 1988 o "Efektívnosti učenia a vojenskej činnosti", v ktorej Murray a Millet navrhujú štvorstupňový prístup: politický, strategický, operačný a taktický. Ryan je presvedčený o tom, že ak sa chceme chopiť príležitosti poučiť sa z rusko-ukrajinskej vojny, musíme investovať do každej z týchto štyroch úrovní, aby sme získali komplexný obraz o vojne a pochopili, ako každá úroveň s aktivitami na ostatných úrovniach interagovala a menila sa.

Poučenie 4: Identifikácia riešení a výziev

Ryan vidí štvrtú úvahu v poučení sa z vojny ako príležitosť identifikovať riešenia (z oboch strán) a budúce výzvy, pre ktoré momentálne neexistujú riešenia. "Strategický proces učenia, ktorý vzíde z tejto vojny, sa nesmie obmedzovať len na kopírovanie toho, čo urobil prípadný víťaz." Namiesto toho by sme sa mali hlbšie pozrieť na iné výzvy, ktoré nie sú zrejmé, alebo pre ktoré žiadna zo strán nenašla solídne riešenie, opisuje Ryan ďalej na Twitteri.

Poučenie 5: Pochopenie rozdielu medzi lekciami a naučenými lekciami

Piatym a posledným bodom je podľa Ryana pochopenie rozdielu medzi "lekciami" a "naučenými lekciami". Jedna vec je robiť pozorovania. Úplne iná vec je priniesť zmenu vo vojenskej (alebo inej vládnej) inštitúcii na základe týchto poučení. Americká armáda má dobré definície oboch. Lekcia je poznanie alebo porozumenie získané skúsenosťou. Úspechy aj neúspechy sa považujú za zdroje poučenia. Získané ponaučenie je teda keď môžete merať zmenu správania.

Podľa Ryana, aby sa západné vojenské organizácie poučili z tejto vojny, musia investovať do zhromažďovania spravodajských informácií, analýzy, šírenia a adaptácie a musia to aplikovať. Ako opísal Don Starry v knihe To Change an Army, vyžaduje si to predovšetkým vedenie zhora.