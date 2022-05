Výrazná posila pre Ukrajinu: USA jej chcú dodať rakety, majú prelomiť blokádu prístavov

Ide o Harpoon vyrobenú v Boeingu s dosahom až 300 kilometrov a Naval Strike Missile (NSM) od Kongsberg a Raytheon Technologies s doletom 250 kilometrov. Podľa námorného experta Hudsonovho inštitútu Bryana Clarka by 12 až 24 takýchto rakiet stačilo na to, aby ohrozili ruské vojnové lode a presvedčili vládu v Moskve, aby ukončila blokádu. To by malo vplyv napríklad na ukrajinské dodávky obilia pre svetový trh.

Moskva už utrpela ťažké straty

Podľa britského ministerstva obrany má Rusko v bojovej zóne rozmiestnených približne 20 vojnových lodí vrátane ponoriek. Ruské námorníctvo už vo vojne na Ukrajine utrpelo značné straty, najmä potopenie krížnika Moskva, vlajkovej lode Čiernomorskej flotily, píše Reuters. Podľa Clarka by väčšie ruské lode mohli byť v nebezpečenstve, ak by Ukrajina dostala pokročilú výzbroj a prezident Vladimir Putin sa stále držal blokády: "V Čiernom mori sa nemajú kde schovať."

Zelenskyj požiadal o doručenie ešte v apríli

V marci počas summitu NATO v Bruseli z amerických kruhov unikla informácia, že sa diskutuje o dodávke protilodných rakiet na Ukrajinu. V apríli Volodymyr Zelenskyj požiadal Portugalsko, člena NATO, o dodávku rakiet Harpoon. Zbraňovým systémom disponuje aj nemecký Bundeswehr.

Galéria fotiek (2) Zdroj: profimedia.sk

Strach z reakcie môže spomaliť dodávky

Podľa zasvätených zdrojov teraz existuje niekoľko štátov, ktoré by boli v zásade pripravené poslať takéto rakety na Ukrajinu. Nikto však nechce byť prvým, kto to urobí zo strachu z ruskej reakcie, ak by bola vojnová loď potopená raketou vlastnenou touto krajinou. Jeden z vládnych predstaviteľov agentúre Reuters povedal, že existuje krajina s "dobrými zdrojmi", ktorá môže byť pripravená dodať rakety ako prvá. Potom by mohli nasledovať ďalšie štáty.