Tragický let čínskeho boeingu: Na palube boli až traja piloti! Jeden chcel ísť už do dôchodku

Predstavitelia China Eastern Airlines uviedli, že na palube boli v čase tragédie traja piloti. Kapitán, ktorý sa podľa agentúry Reuters volá Yang Hongda, mal údajne nalietaných 6709 hodín a bol synom ďalšieho kapitána aeroliniek. Mal 32 rokov a bol otcom ročnej dcérky.

Druhý pilot chcel čoskoro odísť do dôchodku

Druhý pilot Zhang Zhengping (59), ktorý kedysi lietal na iných typoch strojov, bol oveľa skúsenejší. Mal za sebou úctyhodných 31 769 letových hodín. Bol jedným z prvej generácie čínskych pilotov leteckých spoločností a mal dokonalý bezpečnostný záznam. Tento rok chcel odísť do dôchodku. Tretí pilot Ni Gongtao bol s 556 letovými hodinami ešte na začiatku kariéry. Mladík (†27) ešte len zbieral skúsenosti.

"Pokiaľ vieme, traja piloti mali dobré výkony a ich rodinné životy boli relatívne harmonické," uviedol hovorca aeroliniek. Potvrdil, že ako to už v tomto odvetví býva, letecká spoločnosť bežne na takéto lety na krátke vzdialenosti využíva len dvoch pilotov. Let MU5735 z Kunmingu do Guangzhou by mal normálne trvať dve hodiny.

Aj niekoľko dní po havárii Boeingu 737-800 prichádza na miesto nešťastia čoraz viac príbuzných, aby sa rozlúčili. Pri nehode prišlo o život 132 ľudí. Mnohí pozostalí so sebou prinesú hlinené nádoby a plnia ich zeminou z miesta ako spomienku na stratených blízkych. Pátracie skupiny medzitým našli nielen časti tiel aj osobné veci pasažierov a deviatich členov posádky. Neustále tiež zbierajú trosky havarovaného lietadla.

Pri pátraní sa však jednotky stretávajú s ťažkosťami. Terén pri meste Wuzhou je totiž kopcovitý a zalesnený a okrem toho sú trosky roztrúsené široko-ďaleko. Podľa záchrannej služby v Kuang-si sa jeden kus našiel viac ako 14 kilometrov od miesta nešťastia. Stále však nie je jasné, či skutočne pochádza z Boeingu 737-800 s evidenčným číslom B-1791 a ak áno, ako je možné, že sa dostal tak ďaleko od zvyšku lietadla.

Čínske úrady preto rozšírili okruh hľadania. Teraz prehľadávajú plochu 200 000 metrov štvorcových namiesto pôvodných 43 000. Prvá nájdená čierna skrinka obsahovala hlasový záznamník z kokpitu. Zvonka bol značne poškodený a zasiahnutý bol aj čip, ktorý obsahuje dáta. Teraz ho treba opraviť, aby sa dal prečítať. Jeho obsah vyšetrovateľom prezradí, o čom medzi sebou piloti komunikovali pred pádom a počas osudného klesania. Medzitým sa našla aj druhá čierna skrinka so záznamníkom letových údajovi. Záznamník zaznamenáva dôležité parametre letu a poskytuje aj informácie o tom, ako k nehode došlo. Vyšetrovatelia teraz vyhodnocujú údaje.