Hrozivé VIDEÁ z pádu čínskeho lietadla: Veľký náraz nemohol nikto prežiť, odborníci prehovorili o tom, čo sa asi stalo

Mnohí teraz ani netušia, ako celá katastrofická scéna začala a čo bolo hlavným problémom letu MU5735. Boeing 737 so 132 ľuďmi na palube jednoducho po niekoľkých minútach letu stratil výšku a začal kolmo padať k zemi.

Hrozivý scenár najskôr odhalil portál Flightradar, ktorého strmý pád krivky výškomera dostal do infarktového stavu, no všetko bolo odhalené až po hrozivých videách, ktoré len dosvedčili tento strmý pád lietadla do bambusového lesa neďaleko mesta Wuzhou.

Zdroj: flightradar24.com

Video, z ktorého ide strach

Netrvalo však dlho a hrozivý sklon lietadla a jeho posledné minúty už videl celý svet na vlastné oči. Lietadlo sa nachádzalo vo výške skoro 30 000 stôp, čo predstavuje asi 9 kilometrov, keď začalo nečakane a prudko klesať k zemi.

Z lietadla nezostalo takmer nič

Portál Daily Mail cituje stanovisko jedného z dedinčanov, ktorý ako svedok videl celú nešťastnú udalosť na vlastné oči. Ten povedal miestnému spravodajskému portálu, že lietadlo, ktoré havarovalo sa "úplne rozpadlo" a následne už len videl les pohltený požiarom, ktorý spôsobila samotná havária.

Objavilo sa však niekoľko úlomkov trupu a chvostu lietadla, čo však ale môže naznačovať aj to, že tie odpadli ešte za voľného pádu, keďže preťaženie a tlak na trup stroja v tom čase musel naberať astronomické čísla.

Web leteckej spoločnosti je po nehode čiernobiely

Web spoločnosti China Eastern Airlines sa po nehode zahalil do čiernobielych odtieňov.

Zdroj: reprofoto China Eastern Airlines

Odborník vyslovil hypotézu, že pravdepodobne došlo k strate kontroly

Po zverejnených záberoch sa k nehode začali ozývať aj fundovaní ľudia. Jedným z nich bol aj Arthur Rowe, ktorý sa ako špecialista na výkon plynových turbín a prevádzkové centrum pre pohonné inžinierstvo na Cranfieldskej Univerzite venuje týmto záležitostiam "S najväčšou pravdepodobnosťou to vyzerá na stratu kontroly, pravdepodobne po páde lietadla vo vysokej nadmorskej výške," povedal.

"Ako obvykle, možných príčin je viacero. Jednou z nich sú zaseknuté alebo nereagujúce ovládacie plochy, najmä na chvoste. Nevhodná kombinácia nastavení autopilota je ďalšia – nepoznám však detaily riadenia letu tohto lietadla. Je nepravdepodobné, že to súvisí s motorom, pretože lietadlá môžu lietať úplne dobre bez výkonu motora - samozrejme na obmedzený čas," povedal ešte k nehode Rowe.

Spoliehajú sa na údaje z čiernych skriniek, tie však musia najskôr nájsť a dúfať, že sú nepoškodené

Ďalší odborník profesor Bharath Ganapathisubramani z oddelenia inžinierstva a fyzikálnych vied Southamptonskej univerzity vkladá nádej do údajov z tzv. čierných skriniek, ktoré monitorujú dianie v kokpite a letové údaje. "Ak sa nájde záznamník letových údajov alebo záznamník hlasu v kokpite a budú v použiteľnom stave, o niekoľko mesiacov by sme mali vedieť oveľa viac. Budú tak konečnou a definitívnou odpoveďou na to, čo spôsobilo tragédiu, ktorá sa pravdepodobne objaví o rok alebo v podobnom čase," povedal Ganapathisubramani. Jeho tvrdenie ale však ide ruka v ruke s tým, že sa čierne skrinky nájdú. Pri nehodách, ako je táto, je však skôr menšia pravdepodobnosť, že budú ešte v použiteľnom stave, keďže lietadlo klesalo ku dnu mimoriadne rýchlo, a to ešte v kolmom sklone.