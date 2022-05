Dáta z čiernej skrinky lietadla China Eastern naznačujú, že pád bol zámerný

Lietadlo typu Boeing 737 aerolínii China Eastern s 132 ľuďmi na palube smerujúce z mesta Kchun-ming do mesta Kuang-čou sa 21. marca zrútilo neďaleko mesta Wu-čou na juhu Číny. Nehodu, ktorej príčinu sa dosiaľ nepodarilo zistiť, nikto neprežil. Ide o najtragickejšiu leteckú nehodu, akú Čína zažila za posledných 30 rokov. Na mieste havárie sa vyšetrovateľom podarilo nájsť obe "čierne skrinky" - záznamník letových údajov aj zapisovač palubnej komunikácie. Tie boli poslané na analýzu do Spojených štátov v snahe zistiť príčinu náhleho pádu lietadla.

Údaje z nich podľa zdrojov WSJ odhalili, že istá osoba, buď pilot, alebo niekto, kto násilne vnikol do kokpitu, zadal príkazy, ktoré spôsobili strmé klesanie a haváriu lietadla. "Lietadlo spravilo to, čo mu niekto v kokpite nakázal," uviedla nemenovaná osoba, ktorá je podľa WJS oboznámená s vyšetrovaním a predbežným vyhodnotením pádu lietadla zo strany amerických úradov. Americkí predstavitelia sa podľa článku WSJ údajne domnievajú, že tento záver podporuje aj skutočnosť, že čínski vyšetrovatelia dosiaľ nenaznačili, že by haváriu mohli spôsobiť nejaké problémy na samotnom lietadle, či vo vedení letu, ktoré by bolo potrebné riešiť vzhľadom na budúce lety.

Americký Národný úrad pre bezpečnosť v doprave (NTSB) aj samotná spoločnosť Boeing sa k vyšetrovaniu dosiaľ nevyjadrili. Čínsky úrad pre civilné letectvo (CAAC) v apríli informoval, že vyšetrovatelia neobjavili v súvislosti s letom "nič abnormálne". CAAC uviedol, že posádka lietadla pred letom splnila bezpečnostné nariadenia, lietadlo neprevážalo nijaký nebezpečný tovar a let podľa všetkého nesprevádzalo ani nepriaznivé počasie.