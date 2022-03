Vážny incident na Ukrajine: Ruských zajatcov mali údajne strieľať do nôh, na verejnosť preniklo šokujúce VIDEO!

KYJEV/MOSKVA - Hrozné veci, ktoré sa deju u našich východných susedov vystriedali ďalšie. Ukrajinská strana v týchto hodinách vyšetruje veľmi závažné udalosti, ktoré sa mali diať po zadržaní ruských vojakov. Podľa videa, ktoré uniklo na internet mali byť ruskí zajatci strieľaní do nôh. Celý incident ide Ukrajina okamžite vyšetrovať a dozvedela sa o ňom už aj prezidentská kancelária, podľa ktorej ide o neakceptovateľné konanie!

Pozornosť stanice CNN, ktorá na celý prípad upozornila, upútalo asi trojminútové video. Ukrajinskí vojaci na ňom hlásia, že zajali ruskú prieskumnú skupinu, blízko dedinky Vilchivka v charkovskej oblasti. Na záberoch je možné vidieť aj mŕtvych či zakrvavených vojakov.

POZOR! Video nie je vhodné pre mladistvých a ľudí slabšej povahy.

Okamžitá strela do kolena po vystúpení z dodávky

Tu však hrôzy nekončia. Ďalší zajatci, ktorí na videu vystupujú z dodávky sú do pár sekúnd strieľaní do kolien a padajú na zem. CNN si nie je istá, o akú ukrajinskú jednotku ide.

Toto je neakceptovateľné, reaguje prezidentská kancelária Ukrajiny

Prezidentský poradca Oleksij Arestovyč v rozhovore uverejnenom v nedeľu na YouTube povedal: "Vláda to berie veľmi vážne a okamžite sa uskutoční vyšetrovanie. Sme európska armáda a nevysmievame sa našim väzńom. Ak sa ukáže, že je to skutočné, je to absolútne neakceptovateľné správanie," povedal.

"Zaobchádzame s väzňami v súlade so Ženevskou konvenciou, bez ohľadu na akékoľvek osobné emocionálne motívy," dodal Arestovyč.

Vyšetrovanie však začína aj Rusko. Podľa predsedu Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie Alexandra Bastrykina bolo zajatcom v danej oblasti tiež odmietnuté lekárske ošetrenie.

Zinscenované video?

CNN sa obrátila aj na ukrajinské ministerstvo obrany. Vrchný veliteľ ozbrojených síl Ukrajiny Valerij Zalužnyj kanálu však neposkytol priamu odpoveď. "Nepriateľ s cieľom diskreditovať ukrajinské ozbrojené sily točí a rozširuje inscenované videá, ktoré majú ukazovať, ako sa údajní ukrajinskí vojaci chovajú neľudsky k údajným ruským vojakom," reaguje ministerstvo.

"Zdôrazňujem, že členovia ozbrojených síl Ukrajiny aj ostatné vojenské zložky striktne dodržiavajú medzinárodné humanitárne právo. Musíte vziať do úvahy realitu informačnej a psychologickej vojny a veriť iba oficiálnym zdrojom,“ doplnil Zalužnyj.