Ukrajina sa zaoberá neutralitou, tvrdí Zelenskyj: Rozhovor s ruskými novinármi terčom cenzúry

V interview znovu vyjadril svoju ochotu stretnúť sa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v záujme ukončenia vojny a čo najmenšieho počtu obetí. Kyjev je podľa neho pripravený rokovať aj o neutrálnom a bezjadrovom postavení krajiny za podmienky skutočných bezpečnostných záruk. Zelenskyj zároveň zdôraznil, že prípadnú dohodu by schvaľovali Ukrajinci v referende, ktoré by sa mohlo uskutočniť jedine po stiahnutí cudzích vojsk z krajiny. K tragédii - teda k ruskej vojne proti Ukrajine - podľa Zelenského došlo preto, že Kremeľ nevníma Ukrajinu ako samostatný štát, ale ako súčasť väčšieho celku, na čele ktorého sa vidí ruský prezident Vladimir Putin.

VIDEO Celý rozhovor ruských novinárov s ukrajinským prezidentom

Ukrajina je pripravená rokovať o neutralite

O demilitarizáciu a "denacifikáciu" Ukrajiny, ako ich hlása Putin, podľa Zelenského vôbec nejde a nie je ani jasné, čo termín presne znamená, ale Ukrajina je podľa prezidenta pripravená rokovať o svojej neutralite, bezjadrovom postavení a bezpečnostných zárukách. Ale tie nesmú skončiť len na papieri, ako Budapeštianske memorandum, ktorým sa Ukrajina vzdala jadrových zbraní výmenou za bezpečnostné záruky Británie, Ruska a USA. "Sme ochotní na to pristúpiť. To je hlavný bod. A bol to prvý zásadný bod pre Rusko. Nakoľko si pamätám, začalo kvôli tomu vojnu," povedal Zelenskyj.

Dohodu bude musieť schváliť ľud v referende

Zelenskyj v prvom rozhovore, ktorý poskytol ruským novinárom od vypuknutia vojny, zdôraznil, že od svojho zvolenia hovoril ruskému prezidentovi Putinovi, že sa nechystá "vojenskou cestou zabrať naše územie", a že sa snažil - až do ruského vpádu - hľadať a nájsť cesty k spolužitiu oboch krajín. Ruský cenzúrny úrad Roskomnadzor sa dnes bez uvedenia dôvodov snažil zabrániť publikácii rozhovoru skupiny ruských novinárov s ukrajinským prezidentom aj videozáznamu ich diskusie.

Každopádne bude ale podľa Zelenského dohodu musieť posvätiť referendum, pretože "jedine ľud môže schváliť rozhodnutie, že bude také postavenie krajiny a také záruky". Odhadol, že plebiscit by sa mohol uskutočniť do niekoľkých mesiacov, ale zmena ústavy, v ktorej je teraz zakotvené smerovanie Ukrajiny do Severoatlantickej aliancie, zaberie "prinajmenšom rok".

"Referendum nie je možné za prítomnosti (cudzích) vojsk. Nikdy nikto neuzná výsledky referenda, ak sa na území štátu nachádzajú vojská či nezákonné ozbrojené zoskupenia či jednotky inej krajiny bez nejakého právneho základu. To nie je možné. To je to, čo bolo na Kryme," povedal s narážkou na "schválenie" anexie ukrajinského polostrova v hlasovaní usporiadanom pod zbraňami ruských vojsk na Kryme. Organizovať také nelegitímne referendum, ktoré nikto neuzná, nemá podľa prezidenta zmysel. Je preto podľa Zelenského potrebné, aby ruská strana do rokovania zapojila právnikov. Alebo "aspoň ľudí s právnickým vzdelaním, a nie iba vojakov".

Tlak na Rusko povedie k tretej svetovej vojne, kompromis je ale možný

Zelenskyj pripustil, že nemožno Rusko prinútiť, aby sa stiahlo zo všetkých ukrajinských území, vrátane Donbasu a anektovaného Krymu. Uvedomuje si vraj, že „to by viedlo k tretej svetovej vojne“. Preto je ochotný pristúpiť na kompromis, aby sa ruské vojská vrátili do pozícií, v akých boli pred inváziou z 24. februára. "Vráťte sa tam, odkiaľ to všetko začalo, a tam sa pokúsime vyriešiť zložitý problém Donbasu," povedal v narážke na východoukrajinský región, ktorý od jari 2014 čiastočne ovládli proruskí separatisti. Nezávislosť ich samozvaných republík krátko pred začatím útoku Moskva uznala.

Mŕtvi ležia na uliciach v Mariupole

Ukrajinský prezident v rozhovore poukázal na strašnú situáciu v obkľúčenom Mariupole, ktorý stále bránia ukrajinské sily. Zostáva vraj s týmito obrancami mesta v spojení. "Hovorím im, že všetko chápem, chlapci, určite sa (do Mariupolu) vrátime. Ale ak cítite, že tam musíte byť, a cítite, že tak je to správne a že môžete prežiť, urobte to," povedal s tým, že dal tamojším vojakom právo si vybrať, ale tí mu odpovedali, že nemôžu opustiť mesto, opustiť ranených, a ani svojich mŕtvych.

"Aby sme sa pochopili: tam jednoducho ležia mŕtvi na cestách, na chodníkoch. Proste ležia mŕtvi a nikto ich neodpratáva - ruských vojakov a ukrajinských občanov. Sú ich hromady. Chýba mi správny výraz," dodal Zelenskyj.

Roskomnadzor sa usiluje zabrániť zverejneniu rozhovoru so Zelenským

Ruská federálna služba pre dozor v oblasti telekomunikácií, informačných technológií a masmédií (Roskomnadzor) sa usiluje zabrániť ruským médiám zverejniť rozhovor s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. TASR o tom informuje na základe správ z agentúr DPA a stanice BBC.

"Roskomnadzor ruské médiá upozorňuje na nevyhnutnosť zdržať sa zverejnenia tohto rozhovoru," uviedla služba vo vyhlásení. Roskomnadzor podľa svojich vyjadrení takisto posúdi všetky média, ktoré rozhovor s ukrajinským prezidentom uskutočnili, s cieľom určiť "rozsah zodpovednosti a opatrení" prijatých v reakcii na tento rozhovor.

Medzi novinármi, ktorí nedávno prostredníctvom videokonferencie hovorili so Zelenským, je reportér denníka Kommersant, i novinári nezávislého webu Meduza a nezávislej ruskej televíznej stanice Dožď. Meduza a Dožď sú v Rusku zablokované.

Medusa predmetný rozhovor vo Zelenským v nedeľu zverejnila aj napriek upozorneniu zo strany Roskomnadzora, píše AFP. Tento nezávislý web je dostupný pomocou alternatívnych pripojení na internet a zo zahraničia, dodáva agentúra. Od 4. marca v Rusku platí zákon o trestnom postihu za "falošné správy" o ruskej armáde. Viaceré médiá po prijatí zákona oznámili, že ukončujú svoju činnosť, alebo nebudú písať o vojne.